ليلى طاهر تغادر المستشفى الخميس المقبل بعد خضوعها لعملية جراحية

كشفت عزة لبيب زوجة ابن الفنانة ليلى طاهر، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكسر في القدم، نتيجة انزلاقها قدمها بشكل خاطئ وسقوطها.

عزة لبيب تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر

وقالت عزة لبيب، خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الفنانة القديرة ليلى طاهر بخير إذ أجرت عملية جراحية في قدمها منذ 5 أيام، وأنها تمكث حاليًا في أحد المستشفيات، ومن المقرر أن تخرج من المستشفى يوم الخميس المقبل.

ليلى طاهر تتعرض لكسور في قدمها

كانت «لبيب» كشفت، خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، أن الفنانة ليلى طاهر جرى نقلها لأحد المستشفيات، بعد سقوطها على الأرض وانزلاق قدمها، وتعرضها لكسور في قدمها، لكنها حرصت على طمأنة جمهورها عليها.

ليلى طاهر تحضر حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية

كانت الفنانة ليلى طاهر تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، الفترة الماضية، بعد أن أعلنت اعتزالها الفن لأن الأعمال المعروضة عليها لا تلقى قبولها، وبعد قرار الاعتزال حرصت «طاهر» على حضور حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية، وظهرت خلال الحفل وهي تتكئ على عصا.

أبرز أعمال ليلى طاهر

وتعد الفنانة ليلى طاهر من أبرز نجمات زمن الفن الجميل، حيث شاركت في العديد م نالأفلام البارزة التي تركت بصمة في عالم الفن، ومن أبرز تلك الأعمال: «عائلة الأستاذ شلش»، «الطاووس»، «المدمن»، «الاحتياط واجب»، «حكمت المحكمة»، «زمان يا حب»، «وثالثهم الشيطان»، «أريد حلا»، «سنوات الحب»، «قطة على نار»، «عدو المرأة»، «عاشت للحب».