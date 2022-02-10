خروج الفنانة ليلى طاهر من المستشفى بعد عملية جراحية

كشفت الفنانة المعتزلة عزة لبيب، زوجة ابن الفنانة القديرة ليلى طاهر، عن خروج الفنانة القديرة من المستشفى اليوم، وعودتها إلى منزلها، بعد أزمتها الصحية الأخيرة، مشيرة إلى أن حالتها أصبحت أفضل.

خروج الفنانة ليلى طاهر من المستشفى

قالت عزة لبيب في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الحمدلله الفنانة ليلى طاهر خرجت من المستشفى، وهي في المنزل حاليًا، وحالتها الصحية كويسة الحمدلله».

وكانت الفنانة ليلى طاهر تعرضت لأزمة صحية نُقلت على إثرها إلى المستشفى، بعد انزلاق قدمها، وسقوطها على الأرض، ما تسبب في إصابتها بكسور في قدمها، وخضوعها لعملية جراحية خلال الأيام الماضية.

وحرصت زوجة ابنها على طمأنة جمهورها عليها خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، مشيرة أن حالتها الصحية مستقرة وأنها بخير، كما أنها تخضع للعلاج الطبي.

اعتزال الفنانة ليلى طاهر

كانت الفنانة ليلى طاهر تصدرت «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، بعد أن أعلنت اعتزالها خلال مداخلة هاتفية في إحدى البرامج التليفزيونية، موضحة أنها بالفعل بعيدة عن الفن منذ أكثر من 5 سنوات، لأن الأعمال الموجودة حاليًا والتي تعرض عليها لا تتناسب مع مشوارها الفني الكبير.

ليلى طاهر تستند على عصا في حفل ختام مهرجان المهن التمثيلية

بعد قرار اعتزالها، ظهرت «طاهر» مؤخرً خلال حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته السادسة، وهي تستند على عصا.

معلومات عن ليلى طاهر

يذكر أن ليلى طاهر من موليد 13 مارس عام 1942، واسمها الحقيقي شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي، وهي من أصول تركية، حصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ولكنها تركت العمل بدراستها من أجل عشقها للفن.

كان بداية عملها بالفن عن طريق المخرج أمير رمسيس الذي اكتشفها، وأطلق عليها اسم ليلى، وهو اسم إحدى بطلات روايات الكاتب إحسان عبدالقدوس، كما جاء اختيارها لاسم ليلى لحبها الشديد لليلى مراد.