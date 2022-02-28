وزيرة الهجرة: لا وفيات لمصريين بأوكرانيا.. ورسالة للمتواجدين في خاركوف

طمأنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشعب المصري على أحوال الطلاب المصريين وباقي الجالية في أوكرانيا، بعد الهجوم الروسي على كييف، فذكرت أنه بفضل الله، لم نسجل أي حالة وفاة لأي طالب مصري في أوكرانيا، وجرى تسجيل إصابة لمواطن مصري متزوج من أوكرانية، أصيب بـطلقات بسبب خروجه وقت الحظر، لكن حالته مستقرة الآن.

المجر اشترطت امتلاك الطلاب جواز ساري المفعول

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، تجري جلسات حوارية افتراضية مع الطلاب المصريين في أوكرانيا منذ اندلاع الأزمة.

ولفتت إلى هذا الأمر، كان أسهل مع الطلاب المتواجدين في المدن الغربية لسهولة انتقالهم إلى رومانيا وبولندا والمجر، والتواصل مع السفارات المصرية هناك، مؤكدًة في الوقت ذاته، أن المجر اشترطت امتلاك الطلاب جواز ساري المفعول، وإقامة سارية بأوكرانيا، لكن هناك نوع من التساهل من قبل بولندا ورومانيا مع النازحين.

السفارة المصرية في بولندا وفرت السكن للطلاب المصريين

أوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن السفارة المصرية في بولندا، وفرت السكن للطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا، لحين سفرهم إلى القاهرة، فوصل أكثر من 1200 طالب لبولندا، ونحو 250 طالبا إلى رومانيا، والطلاب المصريين في شرق وسط أوكرانيا وخاصة خاركوف يعانون من عدم الأمان في التحرك، مشددة على ضرورة التزامهم بتعليمات السفارة المصرية بشأن ضوابط التحرك.

وجود تنسيق على أعلى مستوى لحل أزمة الطلاب المصريين في أوكرانيا

وحول موقف الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، وتخوفهم من عدم التسجيل بالجامعات المصرية، قالت: «حصلت على بيان بأسماء الطلاب المصريين بأوكرانيا وجامعاتهم، وأرسلته إلى وزير التعليم العالي، لبحث موقف هؤلاء الطلاب»، مؤكدة وجود تنسيق على أعلى مستوى بين أجهزة الدولة، لحل أزمة الطلاب المصريين في أوكرانيا.