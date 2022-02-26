وزيرة الهجرة: ندرس إرسال طائرة لإجلاء طلابنا من دول مجاورة لأوكرانيا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه يتم في الوقت الحالي دراسة إرسال طائرة مصرية لإجلاء الطلاب الذين وصلوا الدول المجاورة لأوكرانيا، فضلًا عن أن هناك تنسيق بين أجهزة الدولة بشأن الجالية المصرية في أوكرانيا، ويتم الأخذ في الاعتبار المحاذير الأمنية وسلامة المواطنين، مناشدة الطلاب الموجودين في المدن الشرقية البقاء في منازلهم حتى حال عودة القطارات للعمل لأنها ستشهد حالة من التكدس.

بإمكان الطلاب في المدن الغربية في أوكرانيا التحرك نحو الدول المجاورة

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، أنه بإمكان الطلاب المتواجدين في المدن الغربية في أوكرانيا التحرك نحو الدول المجاورة لأوكرانيا مثل بولندا ورومانيا، ولكن بعد إخبار السفارة في كييف، إذ أن هناك 8 منافذ يخرج منها الطلاب، ويتم إخبار الطلاب بأكثر المنافذ من حيث السيولة المرورية وأقربها، موضحة أن مراكز الإيواء مجهزة بوسائل التدفئة ومؤمنة بالمأكل والمشرب، مؤكدة أن هناك 22 طالبًا عبروا إلى بولندا.

وصول 100 طالب مصري إلى رومانيا

وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إلى أنه قد وصل 100 إلى رومانيا وهناك 1000 طالب منتظر وصولهم إلى بوخارست، كما أن الوزارة تحاول إمداد الطلاب المصريين بالسلع الغذائية في أوكرانيا، مؤكدة أن هناك تنسيقا بين وزارتي الهجرة والتعليم العالي بشأن الشهادات الخاصة بالجامعات الأوكرانية، فضلًا عن أن بولندا وسلوفاكيا ورومانيا يعفون الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا من مسحة كورونا.

عدد من الطلاب المصريين رفضوا العودة

وأردفت أن تلك الدول تسهل دخولهم، ومنحهم تأشيرة دخول مدتها 15 يوما ووضعهم في مراكز إيواء، ومن ثم سفر الطلاب إلى مصر، وهناك عدد من الطلاب رفضوا العودة إلى مصر في حالة رفض الجامعات الاعتراف بشهاداتهم.