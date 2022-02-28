وزيرة الهجرة تجتمع «أونلاين» مع 60 طالبا مصريا بأوكرانيا: «احنا معاكم»

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء اليوم عبر تطبيق زووم، مع الطلاب الموجودين بأوكرانيا، مؤكدة أن الحفاظ على حياتهم له الأولوية القصوى، ونقلت لهم متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار تكليفات بدراسة موقف الطلاب المصريين لبحث كافة البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسي لأبنائنا في ضوء ما تشهده أوكرانيا من تطورات الأحداث الجارية.

دراسة موقف الطلاب المصريين بأوكرانيا

وطلبت وزيرة الهجرة من الطلاب الدارسين تسجيل بياناتهم وإرسالها للوزارة مدون بها السنوات الدراسية والتخصصات التي يدرسون بها، وتم إعداد كشوف لموافاة وزارة التعليم العالي بها، ودراسة موقف الطلاب والبدائل المختلفة حرصا على مستقبلهم.

وخلال اللقاء، تواصلت الوزيرة مع نحو 60 من الطلاب المصريين في مدينة خاركوف؛ لطمأنتهم لحين الوصول لآلية تحرك بأمان إلى الحدود حتى يتسنى إجلاؤهم من أوكرانيا إلى دول الجوار، بعد تنسيق الجهود مع الخارجية المصرية وممثلي الجالية المصرية هناك.

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على متابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاع أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية-الأوكرانية.

وخلال اللقاء، حرصت السفيرة نبيلة مكرم على الاطمئنان على الطلاب المغادرين من مدن مختلفة، أو الموجودين في أماكن الاختباء.

وتابعت وزيرة الهجرة، موقف الطلاب في مدينة سومي، التي تضم عشرات الطلاب المصريين، للتنسيق مع ممثلي الجالية المصرية وانتظار تعليمات السفارة المصرية قبل التحرك حفاظًا على حياتهم.

عدم التحرك دون تنسيق

وأهابت وزيرة الهجرة بالمغادرين من دول وسط وشرق أوكرانيا أن يتفهموا الأمور، والالتزام بتعليمات الحظر والمخابئ، وعدم التحرك دون تنسيق مسبق، حرصا على سلامتهم، مؤكدة العمل على كافة المحاور بالتوازي وسط ظروف في غاية الدقة والصعوبة.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أنها تتابع أعداد المصريين الذين تحركوا من الأماكن الأكثر استقرارًا، والتأكد من سلامة أبناء الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية، وموقف المصريين العابرين إلى الحدود الأوكرانية الرومانية والبولندية والمجرية والسلوفاكية.