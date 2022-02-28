صلاة الجنازة على رئيس «خارجية الشيوخ» من مسجد الحصري غدا

أعلن مجلس الشيوخ، وفاة النائب الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إثر إصابته بفيروس كورونا، بأحد المستشفيات.

جنازة عبد الحي عبيد

وتقام صلاة الجنازة على النائب الدكتور عبد الحي عبيد غدا، عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري، وتجرى مراسم الدفن بمقابر الأسرة على طريق الفيوم.

وكان النائب الراحل الدكتور عبد الحي عبيد، عانى في الفترة الأخيرة من وعكة صحية شديدة، إثر إصابته بفيروس كورونا.

مناصب شغلها النائب عبد الحي عبيد

شغل النائب الراحل، رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كما شغل منصب رئيس جامعة حلوان الأسبق، ورئيس الجامعة العربية المفتوحة، ونائب رئيس مؤسسة أولاد عبيد الاجتماعية الخيرية.

كما شغل الدكتور عبد الحي عبيد، العديد من المناصب العلمية والأكاديمية في ساحة التعليم العالي المصري، أبرزها أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشار وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة السابق.

مؤهلات النائب عبد الحى عبيد

حصل الدكتورعبد الحى عبيد على عضوية مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، وعضوية الجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية (يونسكو- اليكسو- ايسيكو)، وعضوية المجلس الأعلى للمعاهد العليا، وعضوية المجلس الأعلى للكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة، ورئيس لجنة معادلة الدرجات العلمية والمؤسسات التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعات،ومشرفاً على كلية الآداب جامعة حلوان.