مجلس الشيوخ يخصص جزء من جلسته العامة لنعي الكاتب محمود الكرودوسي

خصص مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جزء من جلسته البرلمانية اليوم، لرثاء الكاتب الصحف الراحل محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جربدة «الوطن»، عضو مجلس الشيوخ.

وزير شؤون المجالس النيابية ينعي الراحل

ونعي المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية الكاتب الصحفي محمود الكردوسي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وقال: «كان الراحل رمزا وطنيا، وكان قلمه وكلماته دائما للوطن وندعو الله أن يتفقد الراحل برحمته الواسعة، ونقدم خالص التعازى للصحافة المصرية في الفقيد».

فيبي فوزي: واجه قوى الظلام بجسارة

وقالت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي: «أنعي ببالغ الحزن والأسى الصحفي الكبير والزميل العزيز النائب محمود الكردوسي الذي كان مثالاً للوطنية وحمل بقلمه الحر هموم بلده، منتصراً دائماً للحرية، مواجها بكل جسارة قوى الظلام أعداء الاستقرار، وأدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وحرص عدد من أعضاء مجلس الشيوخ على تسجيل كلمات لنعي فقيد الصحافة المصرية محمود الكردوسي، ومنهم النواب عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وطارق تهامي واللواء فاروق المقرحي.