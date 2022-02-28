عاجل.. رئيس مجلس الشيوخ ينعى النائب الراحل عبد الحي عبيد

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، النائب الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية، بالمجلس، الذي وافته المنية اليوم.

وفاة عبدالحي عبيد

وقال إنّه يشعر بعميق الأسى والحزن على الفقيد الراحل صاحب النشاط البارز والهمة العالية والتي لمسها الجميع خلال فترة رئاسته للّجنة، وما قدّمه من عمل وجهد يعكس مدى إخلاصه وحبه لبلده، داعياَ الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.