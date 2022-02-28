وزير التموين: تقليل وزن رغيف الخبز عن 90 جراما غير وارد

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تقليل وزن رغيف الخبز عن 90 جرامًا غير وارد، لأنه لا يحتمل، موضحًا أن دعم رغيف الخبز الوحيد الذي ما زال عينيًا، يعني غير مرتبط بسعر القمح، «عيبه أن الفاقد فيه كبير، تكلفة رغيف الخبز دون حساب الزيادة الجديدة 65 قرشًا»، لافتًا إلى أن آخر حساب لتكلفة الخبز كانت العام الماضي.

المخزون الاستراتيجي الحالي من القمح يكفي 4 أشهر

وأضاف «المصيلحي»، في تصريحات تليفزيونية، أن المخزون الاستراتيجي الحالي من القمح يكفي 4 أشهر، كما أن المخزون الاستراتيجي بعد مشتريات المحصول المحلي، سيكفي حتى نوفمبر دون أي توريدات، موضحًا أن الدولة المصرية تستهدف شراء ما بين 5 ملايين و5.5 مليون طن، من القمح المحلي، الذي يبدأ موسم حصاده في إبريل المقبل، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطة لزيادة مساحة الأراضي المنزرعة من القمح، من 250 ألف فدان إلى مليون فدان.

لا يعجبه وقوف سيارة فارهة أمام المخبز للحصول على خبز مدعم

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الدولة تستهدف القيام بذلك خلال 3 سنوات من الآن، وأن هذه المساحات ستوفر مليار دولار من فاتورة استيراد الأقماح، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يناقش ويطلع على كل التفاصيل الخاصة بالدعم، ويكون متحيزًا للفئات الأكثر احتياجًا، لكن لا يعجبه وقوف سيارة فارهة أمام المخبز للحصول على خبز مدعم.