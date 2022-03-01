«المالية» تجمع 950 مليون جنيه مقابل سندات خزانة 5 و7 سنوات أمس

طرح البنك المركزي المصري أمس الاثنين زوجين من سندات الخزانة بالجنيه المصري لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021-2022.

ويطرح البنك المركزي المصري لصالح وزارة المالية أذون خزانة اجال 91 و182 و273 و364 يوم بالعملة المحلية إلى جانب طرح سندات خزانة اجال 3 و5 و7و10 سنوات و15 سنة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة .

وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أمس عن نجاحه في إصدار سندات خزانة اجل 3 سنوات بقيمة بلغت 930 مليون جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.52 % بالإضافة إلى طرح سندات خزانة اجل 7 سنوات بقيمة 19.4 مليون جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.59 %.

وكانت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري ثبتت في شهر فبراير الماضي متوسط أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال العام الحالي 2022 وللمرة العاشرة على التوالي على مدار عامي 2021-2022 عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض بعد خفض في أسعار الفائدة على مدار عام 2020 بلغ إجماليها نحو 4 % بعدما خفضت أسعار الفائدة دفعة واحدة في شهر مارس 2020 في إطار الإجراءات الاحترازية المالية لمكافحة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وستعقد لجنة السياسة النقدية وفقاً لأجندة اجتماعات البنك المركزي 7 اجتماعات أخرى خلال العام الحالي بخلاف اجتماع 3 فبراير الماضي حيث تعقد الاجتماع الثاني لها في شهر مارس الحالي ثم تعقد الاجتماع الثالث في شهر مايو قبل أن تعقد رابع اجتماعاتها في شهر يونيو المقبل.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بـ«البنك المركزي» في شهر أغسطس اجتماعها الخامس ثم تعقد اجتماعا آخر في الشهر التالي سبتمبر 2022 وتعقد الاجتماع قبل الأخير في شهر نوفمبر المقبل وتسدل اللجنة اجتماعات العام الحالي 2022 في شهر ديسمبر المقبل.