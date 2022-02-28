عاجل.. اليابان تفرض عقوبات على البنك المركزي الروسي وبيلاروسيا

أعلنت اليابان فرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وعلى البنك المركزي الروسي، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل منذ قليل.

وكانت اليابان أعربت عن رفضها إطلاق روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، واتهمت بيلاروسيا بأنها يسرت الحرب، وهي نفسها الاتهامات التي توجهها الدول الغربية إلى «مينسك».

وبفرض اليابان عقوبات على البنك المركزي الروسي، تكون لحقت بذلك ببريطانيا التي فرضت بالفعل عقوبات على بنك روسيا المركزي وعدد من الدول الأوروبية.