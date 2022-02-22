البنك المركزي يدعم مسابقة «فيزا في كل مكان».. فرصة للشركات الناشئة

أعلن القائمون على مبادرة «فينتك إيجبت» التابعة للبنك المركزي المصري، دعم المسابقة العالمية «فيزا في كل مكان 2022»، والتي يتم من خلالها دعوة الشركات المصرية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع في مصر لعرض منتجاتها وحلولها المبتكرة.

وتتكامل أهداف المسابقة العالمية مع جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، ومن المقرر إقامة فعالياتها يوم 12 مايو 2022، وفي نهاية المسابقة ستحصل 3 شركات مصرية ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع على جوائز نقدية بقيمة 500 ألف جنيه مصري، و350 ألف جنيه مصري، و250 ألف جنيه مصري بالترتيب.

45 ألف دولار جائزة المنافسة

كما تتيح المسابقة فرصة فريدة لرواد الأعمال المصريين المشاركين في المسابقة للتنافس على الساحة العالمية، حيث سيتمكن الفائز الأول من المشاركة في النهائيات الخاصة بمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يوم 8 يونيو المقبل؛ للمنافسة على جائزة قدرها 45 ألف دولار، كما سيتم تصعيد الفائز الإقليمي بمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى النهائي العالمي في نوفمبر 2022 حيث سيتم منح جوائز مالية بإجمالي يصل إلى 157 ألف دولار أمريكي.

وأكد المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، أنّ هذه المبادرة تتماشى مع أهداف استراتيجية البنك المركزي المصري الخاصة بالتكنولوجيا المالية ودعم الابتكار، حيث تساعد على دعم الكوادر والمواهب الشابة الواعدة في هذا المجال الحيوي لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر بأن تصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية في العالم العربي وإفريقيا، وموطنًا للجيل القادم من الخدمات المالية المتطورة ومنبعاً للمواهب والابتكارات.

فرصة للشركات الناشئة

وأوضحت الدكتورة رشا نجم، وكيل محافظ مساعد للتكنولوجيا المالية والابتكار بالبنك المركزي المصري، أن مبادرة «فيزا في كل مكان» تمثل فرصة متميزة للشركات الناشئة المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والدفع لعرض حلولها المبتكرة على المستويين المحلي والدولي، كما تتيح لها إمكانية التوسع وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها.

وسيكون الموعد النهائي لاستقبال الطلبات في مصر هو 20 مارس 2022، ويمكن للشركات الناشئة التسجيل من خلال الرابط التالي.