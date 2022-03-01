فتاة ليل تخطف نجل عشيقها وتساومه على 30 ألف جنيه فدية

ألقت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على فتاة ليل بتهمة خطف نجل عشيقها وطلب 30 ألف جنيه فدية.

خطف طفل وفدية

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن المتهمة استغلت إقامتها في منزل عشيقها ببولاق الدكرور لمدة 15 يوما وتمكنت من خطف ابنه البالغ من العمر 10 سنوات اتصلت به وطلبت منه فدية نظير إعادة الطفل.

دور زوج فتاة الليل

وأوضحت التحريات التي أشرف عليها المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن زوج الفتاة عاونها في جريمة خطف الطفل واستمر في مساومة والده الذي أبلغ الشرطة بالواقعة.

عودة الطفل

وعندما تحاول والد الطفل معهما حتى تتمكن المباحث من تحديد مكان المتهمين تخلت المتهمة وزوجها عن الطفل وعاد لوالده في سيارة تاكسي وبعدها نجحت المباحث في القبض عليهما.