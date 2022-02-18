على طريقة أفلام الأكشن.. خطف رجال أعمال يكشف أكبر عصابة آثار واحتيال

في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبينما كان الظلام يخيم على المنطقة، ووسط حالة من الهدوء التام في البرد القارس، هدَّأت سيارة ملاكي من سرعتها لعبور مطب صناعي، ومن خلفها عبرت سيارة أخرى ملاكي، لتتجاوز المطب بسرعتها، وتعترض طريقها.

نزل 3 أشخاص من السيارة وتوجهوا للسيارة الأخرى، وأخرجوا قائدها وهو رجل أعمال ومالك إحدى شركات المقاولات، ثم اعتدوا عليه بالضرب، وأجبروه على فتح حقيبة السيارة، واستولوا على حقيبة أموال ثم اصطحبوه وفروا هاربين.

إطلاق سراح المجني عليه

في الطريق تخلى الجناة عن المجني عليه بتقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وفقا لأقوال المجني عليه أثناء إبلاغه عن الواقعة، وقال إنه كان بحوزته مبلغ مالي تحصَّل عليه من أحد عملائه مالك شركة مقاولات نظير أعمال مقاولات نفذها لصالحه، وعقب انصرافه وحال سيره بمحل البلاغ حدثت الواقعة تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين «لهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة البحيرة.

مهمة أمنية في البحيرة

تم استهداف المتهمين في محافظة البحيرة وضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة «ملك أحدهما»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين ببيع قطع أثرية ومبالغ مالية مُقلدة بالاشتراك مع 4 أشخاص ومقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام، وأرشدا عن المبلغ المالي المستولى عليه والعصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

سقوط باقي المتهمين

وفي اليوم التالي، تم ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم طبنجة وطلقات من ذات العيار و2 تمثال فرعوني مُقلد ومبلغ مالي عملات محلية وأجنبية ومجموعة أوراق مالية أجنبية مُقلدة «فئات مختلفة»، وبمواجهتهم قرروا بحيازتهم للتماثيل والمبالغ الـمُقلدة للنصب على المواطنين والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي، وأن المبالغ المالية والسيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وأمكن التوصل لاثنين من المجني عليهم، وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق.