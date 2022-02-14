حبس عامل في حلوان بتهمة خطف حبيبته وهتك عرضها

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، عاملًا بالحبس سنة مع الشغل، لإدانته بخطف وهتك عرض طالبة بعد علاقة غرامية في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبدالرحمن صقر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، وهاني حمودة.

علاقة غرامية وهتك عرض

وجاء في أمر الإحالة، أنّ المتهم خطف المجني عليها دون تحايل أو إكراه، بأن استدرجها إثر علاقة غرامية بينهما إلى مسكنه بزعم الاختلاء بها، واقترنت الجناية بأخرى من أنّه بذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بغير قوة أو تهديد.

وجاء في تحريات المباحث التي أجراها قسم شرطة حلوان، أنّه على إثر علاقة عاطفية بين المتهم والمجني عليها، استدرجها إلى مسكنه وظل يغازلها حتى هتك عرضها.