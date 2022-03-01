«ماكرون»: مصممون على مواجهة أي محاولة لزعزعة استقرار جورجيا

قالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، إن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون ناقش مع رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي مخاطر الحرب في أوكرانيا، وأكد ماكرون، تصميمه على مواجهة أي محاولة لزعزعة استقرار بلادها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«مولدوفا»: اقتصادنا يعتمد بشكل كبير على العلاقات مع روسيا

من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية مولدوفا نيقولاي بوبيسكو أن بلاده منذ عام 2014 لم تؤيد العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، وتعتزم الحفاظ على هذا المسار لأسباب اقتصادية، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده يعتمد بشكل كبير على العلاقات مع روسيا، وخصوصا قطاع الطاقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.