زيلينسكي يشكر ماكرون على فصل روسيا عن «نظام سويفت» المالي

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شكره لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي على فصل روسيا عن «نظام سويفت» المالي.

وكان ماكرون طالب، مساء أمس السبت، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بضمان انسحاب القوات الروسية من بيلاروسيا، وحثه على التعاون مع المجتمع الدولي للسماح بتوفير مساعدات إنسانية للشعب الأوكراني.

«باريس» تقرر اتخاذ إجراءات لمكافحة الدعاية التي مصدرها روسيا

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت، أمس السبت، أن باريس قررت تسليم أوكرانيا المزيد من المعدات العسكرية الدفاعية بالإضافة إلى دعم بالوقود، كما قررت باريس اتخاذ إجراءات لمكافحة الدعاية التي مصدرها روسيا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزيلينسكي، أكدا أمس السبت، الحاجة إلى عزل تام لـ روسيا دبلوماسيا وماليا، فيما رحب المسؤولان بالرغبة المتزايدة للدول الغربية في استبعاد موسكو من نظام «سويفت» المصرفي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

رئيس الوزراء البريطاني يشيد بـ بسالة زيلينسكي وشعبه

من جانبه، أشاد جونسون، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» ببسالة زيلينسكي وشعبه.

بدوره، قال مستشار الرئيس الأوكراني، إن القتال في اليوم الثالث مستمر في نفس المناطق التي بدأت فيها الحرب.