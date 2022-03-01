الولايات المتحدة تعلن إغلاق سفارتها في بيلاروسيا

أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في بيلاروسيا، كما وافقت واشنطن على إخلاء سفارتها في العاصمة الروسية «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بحث في وقت سابق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان النزاع في أوكرانيا وسير المباحثات الروسية الأوكرانية على الأراضي البيلاروسية.

واشنطن: نبحث سبل فتح قناة اتصال مع موسكو في إطار «الناتو» لمنع الصدامات

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قالت في وقت سابق، إن واشنطن تبحث سبل فتح قناة اتصال مع موسكو في إطار حلف شمال الأطلسي «الناتو» لمنع الصدامات العسكرية العرضية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.