أهم أخبار العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.. حرب شوارع في «خاركيف»

تتواصل تطورات عملية روسيا العسكرية ضد أوكرانيا لليوم الرابع على التوالي، إذ يزعم كل طرف تكبيد الآخر خسائر باهظة، بعد أن أعلنت سلطات كييف دخول القوات الروسية مدينة خاركيف صباح اليوم، وإحكام الجيش الروسي حصاره على مدن رئيسية في جنوب البلاد، وذلك في إطار أهم أخبار العملية العسكرية الروسية اليوم.

وتتركز المعارك في عدة مناطق داخل أوكرانيا، إلا أن أهمها عند مداخل العاصمة «كييف»، وكذلك عند مدينة «خاركيف» التي تشهد ما يمكن تسميته بـ«حروب شوارع» اليوم، وفق تقرير لوكالة أنباء «فرانس برس»، في وقت تتعثر المفاوضات.

أهم الأخبار اليوم في العملية العسكرية الروسية: موسكو تعلن السيطرة على 975 هدفا

وضمن أهم الأخبار اليوم في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الروسية استولت على 975 هدفا من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز».

وأضاف المتحدث العسكري الروسي، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أغلقت القوات المسلحة الروسية مدينتي خيرسون وبيرديانسك بشكل كامل، في وقت تقول تقارير إعلامية إن موسكو بدأت مرحلة جديدة أكثر قسوة في الحرب، في ظل المقاومة الشرسة من الجانب الروسي.

أوكرانيا تتحدث عن خسائر كبيرة لروسيا في الحرب

ومن الجانب الأوكراني، أعلن وزير الصحة مقتل 198 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة أكثر من ألف آخرين، خلال الحرب البرية التي تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثالثة، وفق المسؤول الأوكراني.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم، أن الروس خسروا 27 طائرة حربية و26 مروحية و146 دبابة في الأيام الثلاثة الماضية، وهي الأرقام التي عادة لا تعلق عليها روسيا.

كما ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن روسيا فقدت نحو 4300 جندي خلال غزوها لأوكرانيا، كما فقدت روسيا 146 دبابة و27 مقاتلة و26 طائرة هليكوبتر.