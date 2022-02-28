محافظ بني سويف: خطة عمل لتنفيذ ممارسات ذكية لمواجهة تغير المناخ

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التغيرات المناخية، التي تم تشكيلها بقرار المحافظ رقم 36 لسنة 2022، لتختص بوضع خطة لاستعدادات المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، وإعداد المقترحات والاستراتيجيات الخاصة للحد من خطورة التغيرات المحتملة.

حضر الاجتماع كل من بلال حبش، نائب المحافظ ومشرف لجنة التغيرات المناخية، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، والدكتور محمد شكر ندا، رئيس الجامعة التكنولوجية، ورؤساء الوحدات المحلية السبعة، ووكلاء وزارات ومديري عموم الصحة والتربية والتعليم وهيئة الاستعلامات والبيئة والزراعة والري والأملاك والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى مقرر اللجنة، وليد صالح.

محافظ بني سويف يوضح أسباب تشكيل لجنة تغير المناخ

في بداية الاجتماع، أكد محافظ بني سويف أن تشكيل اللجنة جاء لأسباب عديدة، منها تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بمواصلة العمل وفق رؤية وخطوات عملية لدعم إستراتيجية الدولة المصرية 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، لاسيما وأن رؤية مصر تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

تنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يعكس الدور المحوري لمصر

وأشار محافظ بني سويف إلى استعداد الدولة المصرية، في الوقت الحالي، لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد إعلان الأمانة العامة للاتفاقية اختيار مصر ممثلاً عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات ذلك المؤتمر، الذي يعكس أيضاً الدور المحوري الذي باتت مصر تلعبه في مختلف القضايا الأممية، بجانب استعادة دورها الإقليمي المتميز، والذي تنامى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع المحافظ أن من أهم الأسباب التي دعت لتشكيل اللجنة هي العمل على حشد كافة الجهود، والعمل كفريق واحد لمواجهة الأزمات والمشكلات الطارئة التي تتعرض لها المحافظة، والتي يكون عنصر التغير المناخي سبباً رئيسياً فيها، لاسيما وأن المحافظة على مدار عامين تعرضت لتدفقات مياه السيول القادمة بمخر سيل «سنور»، والتي تأتي من سلاسل جبال البحر الأحمر، وتزداد بكميات مطردة وبشكل كبير، بسبب التغيرات المناخية، فضلاً عن السعي إلى أن تكون بني سويف نموذجاً في مجال دعم «رؤية مصر 2030» في مواجهة التغيرات المناخية، وتقديم أفعال وأفكار وأطروحات نوعية ومحفزة في هذا المحور الهام للرؤية التنموية للدولة.

أبرز أنشطة لجنة التغيرات المناخية في بني سويف

وناقش المحافظ المقترح الذي تقدمت به اللجنة، وقام باستعراض تفاصيله نائب المحافظ والمشرف على اللجنة، حيث يتضمن ممارسات ذكية لمواجهة التغيرات المناخية، تشمل عدداً من الإجراءات والخطوات العملية، التي تتطلب تعاون تنفيذي ومجتمعي من قبل الجامعات والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمواطنين، والتي تدور أهدافها العامة حول رفع الوعي لدى المواطنين بقضية تغير المناخ، ورفع الوعي لدى المزارعين أصحاب الحيازات الكبيرة وصغار المزارعين، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة، منها التوقيع على 6 بروتوكولات تعاون مع المؤسسات المعنية بقضية المناخ، والتوقيع على ميثاق أو وثيقة المناخ المتضمنة اتباع أساليب وآليات من شأنها الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بالمناخ، وحشد وتعبئة موارد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.

تكوين وحدة متخصصة لاستشراف المستقبل

كما ناقش المحافظ سبل تنفيذ مقترح اللجنة خلال الاجتماع، الذي يهدف لوضع آليات أو تكوين وحدة متخصصة لاستشراف المستقبل، خاصة التنبؤ والإنذار المبكر حيال الأزمات المحتملة، مشيراً إلى أنه ناقش ذلك مع لجنة وزارة الري، التي طالب بإرسالها للمحافظة، لمناقشة الحلول وتحليل الوضع، وإعداد تقرير شامل عن أزمة السيول التي تعرضت لها قرية «سنور» مؤخراً، بسبب تدفقات مياه السيول القادمة من سلاسل البحر الأحمر، موضحاً أنه كان الاعتماد في التنبؤ بالأزمة عبر نقاط التواجد الميداني، التي توفر المعلومات بشكل متأخر.

ورحب رؤساء الجامعات بهذا المقترح، وإمكانية التعاون الفني والأكاديمي في تنفيذه عبر التخصصات المتاحة والتكنولوجيا المتوافرة، وتم الاتفاق على تكوين مجموعة عمل تضم الأساتذة والأكاديميين ذات الصلة والمتخصصين من الجامعات ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي البيئة والمديريات المعنية، للبدء في تنفيذ هذا المقترح على أسس علمية وعملية.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية الممثلين باللجنة، بالتنسيق مع المرشحين من الجامعات، لتنفيذ مقترحات اللجنة الخاصة بالممارسات الذكية لمواجهة التغيرات المناخية، وكذا تكوين وحدة لاستشراف المستقبل.