محافظ بني سويف يشيد بجهود فرع المجلس القومي للمرأة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، تقريراً من فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بشأن الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها فرع المجلس بالمحافظة في العديد من المجالات التي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها، وذلك على مدار شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف يتلقى 39 شكوى خلال شهرين

تضمن التقرير، الذي أعدته نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، الإشارة إلى الجهود التي تم تنفيذها في محور التمكين الاجتماعي، حيث تلقى الفرع ما يقرب من 39 شكوى وطلب واستشارات قانونية بمختلف تصنيفاتها، وتنوعت بين شكاوى الأحوال الشخصية ومشكلات تنفيذ أحكام وتضامن اجتماعي وتوقف المعاش وشكاوى تخص العنف والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

الحصول على 9 أحكام قضائية لصالح شاكيات غير قادرات

وأشار التقرير إلى أنه تم تقديم كافة المساعدات القانونية من خلال مكتب المحاماة والاستشارات القانونية بالفرع، ومنها حضور الجلسات القضائية بعدد من الدوائر بمختلف محاكم المحافظة، والحضور أمام النيابة العامة بعدة مراكز داخل المحافظة، في عدد 5 قضايا تحرش واعتداء، ومتابعة التحقيقات التي تجري بشأن هذه الدعاوى، حيث حصل المحامون المتطوعون بالمكتب لصالح الشاكيات غير القادرات وعلى نفقة المجلس، على ما يقرب من 9 أحكام قضائية لصالح الشاكيات، تنوعت ما بين أحكام النفقات والأجور والخلع وتسليم المنقولات الزوجية.

الاستجابة لاستغاثات سيدات بلا مأوى من ممارسات عنف الأزواج

كما لفت التقرير إلى الاستجابة لعدد من استغاثات سيدات بلا مأوى من مشكلات العنف من أزواجهن بأنواعه، وتم تسكينهن بمركز استضافة وتنمية المرأة ببني سويف، وفحص الشكاوى المقدمة منهن لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، فضلاً عن تنظيم لقاءات عن مناهضة العنف ضد المرأة، والمشاركة في العديد من الحملات التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية المحافظ، لنقل الرسائل القانونية العامة، والاجتماع بالرائدات الريفيات ممن شاركن بالحملات، وعرض مستجدات القانون وتجريم الختان والتحرش وتجارة البشر وهتك العرض والضرب بمختلف أشكاله.

محافظ بني سويف يثني على جهود فرع المجلس القومي للمرأة

من جهته، أثنى المحافظ على الجهود والأنشطة المتعددة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة في خدمة قضايا المرأة، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، علاوة عن جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع، من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة فى مختلف المناحي، وتأهيلها ثقافياً وعلمياً ومجتمعياً واقتصادياً، مؤكداً أن الدولة نفذت خطوات هامة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.