متحف مصري يحتفل بذكرى افتتاحه كل أربع سنوات فقط لهذا السبب

يعتبر متحف الغردقة واحدا من أهم المتاحف المصرية، كونه أول تعاون بين وزارة الآثار والقطاع الخاص، لذا يعدّ نموذجا فريدا لنقل السياحة الثقافية إلى مناطق السياحة الشاطئية على مدار العاميين الماضيين، لكن المصادفة القدرية حالت دون الاحتفال بذكرى افتتاحه، سوى مرة كل أربع أعوام، كونه يصادف ٢٩ فبراير من كل عام، الذي يتكرر بما يعرف بـ «السنة الكبيسة».

1200 قطعة أثرية بمتحف على مساحة 10آلاف متر

وبحسب الموقع الرسمي لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار يعتبر متحف الغردقة، الذي تم افتتاحه يوم 29 فبراير 2020، من أولى المتاحف المشيدة بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، إذ تكفل بعض رجال الأعمال بجميع التكاليف الخاصة ببناء المتحف وتولت وزارة السياحة والآثار بتنظيم المتحف الداخلي وتزويده بالقطع الأثرية النادرة التي بلغت حوالي ١٢٠٠ قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية.

شيد متحف الغردقة على مساحة ١٠ ألف متر مربع، وتم تخصيص ثلاثة آلاف متر مربع لصالة العرض المتحفي التي تضم القطع الأثرية المتنوعة.

وتم افتتاح متحف الغردقة الجديد الواقع بالجزء الجنوبي من المدينة بالقرب من منطقة الممشى السياحي الشهير بالغردقة، وعلى بعد كيلومترات من مطار الغردقة الدولي يوم السبت الموافق 29/2/2020، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في حفل ضخم.

مقتنيات لتوت عنخ آمون والسفينة الغارقة

يضم متحف الغردقة الجديد مجموعة مميزة من القطع الأثرية المختلفة، والتي يعد من أهمها مجموعة الملك توت عنخ آمون وتمثال الملكة ميريت آمون، ولوحة الأميرة فاطمة إسماعيل، بالإضافة إلى 24 قطعة من حطام السفينة الغارقة بالقرب من جزيرة سعدانة في الغردقة.