إله الفنانين وشبيه تمثال الأوسكار المعبود "بتاح" شخصية متحف الغردقة

شهد متحف الغردقة، بدء المعرض المؤقت لكنوز الملك توت عنخ آمون، التي عادت لمصر مؤخرا، مع 156 قطعة أخرى من معرض "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي"، بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018.

زار خلالها مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن، محققاً نجاحاً غير مسبوق فى هذه الدول، لا سيما في فرنسا، التي حطم فيها الرقم القياسي في تاريخ تنظيم المعارض الثقافية، حيث زاره أكثر من مليون و400 ألف زائر، خلال 6 أشهر فى عام 2019.

"الوطن" ترصد أهم تلك القطع وتاريخها

- عرض 10 من هذه القطع بصفة مؤقتة في متحف الغردقة، الذي تم افتتاحه مؤخرا، و10 آخرين في متحف شرم الشيخ، الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري، تروي القطع العشرة المختارة للعرض في متحف الغردقة، جزء من حياة الملك الشاب، بالإضافة إلى إبراز جمال ورقي الفن المصري القديم.

- وقع الاختيار على التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح، ليكون القطعة الرئيسية للمعرض، وعُرف بتاح في الدين المصري القديم بمعبود ممفيس "منف" القوى، إله الفنانين وملهمهم وحاميهم، هو الإله الخالق، بتكمن قوة عملية الخلق وكان أسلوبه في الخلق يقوم على القلب واللسان، القلب يوحى بالفكرة للسان الذى ينطق بها، وثالوثه يتكون منه ومن زوجته سخمت، وابنهم نفر توم.

- قيل إن تمثال جوائز الأوسكار الشهير، استلهم من تماثيل المعبود بتاح، حيث يوجد تشابه كبير بين تمثال الأوسكار وتمثال الإله "بتاح"، إله الفنون والحرف في مصر القديمة.

- تضم القطع المعروضة أيضا، تمثال أوشابتي، يرتدي النمس المذهب، وغطاء إناء كانوبي ملون على هيئة رأس الملك، وتمثال اوشابتي يرتدي تاج الخربش ويمسك بالمذنبة والصولجان، وتمثال اوشابتي يرتدي شعر مستعار وحية الكبرى مصنوعة من البونز.

- كما تضم الأخرى للمعرض، قلادة مذهبة، وسدادة من الخشب الملون توضع داخل البوق مصنوعة من الفضة، وبوق من الفضة المذهبه، ومسند رأس من الفيانس الأزرق، كرسي توت عنخ آمون مطعم بالأبانوس والعاج، وإناء الملك في شكل زهرة لوتس متفتحة، وعلبة للمرآه من الخشب المذهب على شكل علامة العنخ ومطعمة بالزجاج والعقيق.