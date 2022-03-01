مدرس يمتطي طالب كـ«حمار» في الفصل وقانوني: تنمر ويعاقب بالحبس والغرامة

تباشر النيابة العامة في سوهاج تحقيقاتها مع مدرس بمحافظة سوهاج، امتطى تلميذا بالصف الأول الإعدادي كـ«حمار» أمام زملائه وطلب منه السير في الفصل حاملا إياه، بدعوى عقابه، وسط بكاء الطالب وسخرية زملائه، وهو ما تسبب في سوء حالته النفسية ورفضه الذهاب إلى المدرسة .

واقعة مهينة لكرامة الطالب

وأوضح محمود الحديدي، المحامي، لـ«الوطن»، أن هذه الواقعة المهينة لطالب الصف الأول الإعدادي، تصنف في القانون المصري، كواقعة تنمر: «هذا تنمر صريح وإهانة لكرامة التلميذ، وهو أمر غير مقبول بالمرة».

وقال «الحديدي»، إنّ عقوبة التنمر في القانون المصري تصل للحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، إلى جانب دفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، وفقا للمادة رقم 309 مكرر «ب» من قانون العقوبات، أما واقعة معلم سوهاج، فتنطوي ظرف مشدد، ما يؤدي إلى تغليظ العقوبة: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لوجود ظرف مشدد وهو أن المدرس مسؤول عن الطالب وله سلطة عليه وذلك طبقاً للمادة 309 مكرر «ب» من قانون العقوبات».

بلاغ من ولي أمر الطالب

جدير بالذكر أن ولي أمر الطالب «ج. م - 48 سنة- موجه بالتعليم الفني»، تقدم حرر المحضر رقم 199 إداري مركز شرطة جزيرة شندويل، اتهم فيه المعلم بالإساءة لنجله وعقب تقنين الإجراءات واستدعاء المتهم تم إحالته إلى النيابة العامة، والاستماع لأقواله، فيما أكد ولي أمر الطالب اكتشافه للواقعة بعدها بعدة أيام، بعدما لاحظ تدهور حالة نجله النفسية ورفضه الذهاب إلى المدرسة.