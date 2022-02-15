كشف الدكتور عربي أبوز، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة سوهاج، عن رابط سريع لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2022، مؤكدا أنّه جار حاليا تحميل النتيجة على الرابط الإلكتروني الخاص بالمديرية حتى يتثنى للطلاب الحصول عليها برقم الجلوس والاسم.

وأضاف «أبوزيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ رابط لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2022 يتيح النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية، كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات، فضلا عن المواد التي لا تضاف إلى المجموع كالتربية الفنية والدينية والكمبيوتر.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2022

-الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

- يجب إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

-الضغط على زر استعراض النتيجة.

-عند ظهور النتيجة تأكد من صحة البيانات مثل الإسم والمدرسة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2022 بنسبة 71%

وأوضح الدكتور عربي أبوزيد، أنّه جرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2022، ويمكن الحصول عليها عقب تحميلها من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية.

وأكد محافظ سوهاج، أنّ نسبة النجاح 71%، وعدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 90 ألفا و844 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألفا 774 طالبا وطالبة.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، إلى أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 عقدت ورقيا على مستوى المديرية في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، موضحا أنّ أسئلة الامتحانات جاءت مباشرة ومن الكتاب المدرسي ولم تشمل أي تعقيد،ولم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

المجموع الكلي للامتحانات 140 درجة

ونوه بأنّ جميع الإدارات التعليمية شددت على المدارس باتباع الإجراءات الوقائية أثناء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، لافتا إلى أنّ المجموع الكلي للامتحانات 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 درجة للفصل الدراسي الثاني.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وبني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للفصل الدراسي الأول، وفتح باب التظلمات على النتيجة مقابل 20 جنيهاً للمادة الواحدة.