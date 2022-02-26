عقوبات اختراق أو تعطيل الحسابات الإلكترونية.. حبس وغرامة

تسعى الدولة المصرية إلى حماية الأشخاص الاعتبارية على الإنترنت من خلال سن التشريعات التي تجرم وتعاقب على من يقوم باختراق أو تعطيل أو إتلاف الحسابات والمواقع الإلكترونية للأشخاص الاعتبارية، حيث جرم قانون جرائم تقنية المعلومات هذه الأفعال ووضع لها عقوبات رادعة لمن يمارس هذه الجرائم.

عقوبات اختراق وتعطيل الحسابات

وتستعرض «الوطن» في هذه السطور عقوبات اختراق وتعطيل وأتلاف الحسابات والمواقع الالكترونية للأشخاص الخاصة والاعتبارية، وذلك وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 157 لسنة 2018.

عقوبات اختراق الحسابات الخاصة والاعتبارية

ويعاقب قانون الجرائم الإلكترونية، كل من اعتدى على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كما أن الجريمة إذا وقعت على حساب إلكتروني لشخصية اعتبارية فتكون العقوبة مغلظة، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك لمن يتعدى على موقع إلكتروني أو حساب شخصي لمؤسسة اعتبارية.

عقوبة استخدام بيانات الآخرين

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أنه من يقوم باستخدام البيانات والصور الخاصة بالآخرين، لتهديد الآخرين من خلال هذه البيانات، فتكون جريمة تهديد وابتزاز، وعقوبتها الحبس من 3 إلى 15 عامًا، أما إنشاء حساب بنفس المعلومات الشخصية والصور الخاصة بالشخص، يعاقب على هذه الأفعال بالحبس من 2 إلى 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه.

تشريعات الابتزاز الإلكتروني

وأضاف أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تشريعات الابتزاز الإلكتروني تحتاج إلى تعديل، لأن العقوبات في القانون الحالي ليست رادعة بالشكل الكافي، إذ أصبح الجميع يستخدم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والأمر يحتاج إلي تغليظ العقوبات لحماية الأشخاص.