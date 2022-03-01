أسعار اشتراكات الأندية بينها الأهلي وهليوبوليس والجزيرة

يفضل الكثير من المواطنين الاشتراك في الأندية كونها واحدة من الأماكن التي تجمع الترفية والتعليم والثقافة في منطقة واحدة، فضلًا عن أنّها ساحة لتجمع العائلة والأصدقاء، كما أنّها تتيح ممارسة الرياضات المختلفة ومنطقة آمنة لممارسة الأطفال نشطاتهم المختلفة، ولذا يبحث قطاع عريض عن أسعار اشتراكات الأندية أو رسوم التجديد السنوي سنويًا.

ووفقا للمواقع الرسمية لعدد من الأندية كـ النادي الأهلي، ونادي الزمالك، والصيد وغيرها، ترصد «الوطن» أسعار اشتراكات الأندية في التقرير التالي:

اشتراك النادي الأهلي

ويختلف أسعار اشتراكات النادي الأهلي من فرع لآخر وتفاصيلها هي:

- أسعار العضوية الجديدة الرئيسية لكل الفروع، للمؤهل العالي الدفعة الواحدة كاش 750000 ألف بالنسبة للمؤهل العالي، و1000000 جينه لغير المؤهل العالي.

- عضوية فرع الشيخ زايد، زيادة 35000 جنيه في حالة التقسيط كمصروفات إدارية، بالنسبة للمؤهل العالي الدفعة الواحدة كاش 250000 بالنسبة للمؤهل العالي و400000 جينة لغير المؤهل العالي.

- وبالنسبة لعضوية فرع التجمع الخامس، يتم زيادة 40000 جنيه في حالة التقسيط كمصروفات إدارية، والمؤهل العالي الدفعة الواحدة كاش 250000 جنيها بالنسبة للمؤهل العالي و400000 لغير المؤهل العالي.

سعر اشتراك نادي الشمس

ويستطيع الجمهور من حملة المؤهل العالي الاشتراك في نادي الشمس بدفع 250 ألف جنيه للحصول على العضوية.

سعر اشتراك نادي الصيد

أما عن سعر عضوية نادي الصيد فيتم دفع قرابة 700 ألف جنيه.

سعر اشتراك نادي هليوبوليس

وصلت قيمة الاشتراك في نادي هليوبوليس 325 ألف جنيه مصري إضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة بقيمة 45500 جنيه، على أن يتم السداد نقدا أبو بشيك بنكي.

سعر اشتراك نادي الجزيرة

أما عن سعر نادي الجزيرة فتصل العضوية للمركز الرئيسي إلى مليون جنيه، بينما تنخفض في فرع أكتوبر ليصبح قيمة الاشتراك السنوي 300 ألف جنيه.

سعر اشتراك نادي وادي دجلة

ويقدم نادي وادي دجلة عدة أنواع من العضويات، منها العضوية الشاملة، وهي 165 ألف جنيه، وهي تسمح بدخول كل فروع النادي، وهناك عضوية أندية القاهرة فقط، والتي تشمل فرع القاهرة والجيزة، وهي بسعر 145 ألف جنيه، بينما عضوية أندية إسكندرية بمبلغ 120 ألف جنيه.

عضوية النظام الذكي، وهي تشمل جميع أفرع النادي في جميع المحافظات بمبلغ 95 ألف جنيه، لكن التجديد السنوى يصل إلى 6 آلاف جنيه.

سعر اشتراك نادي الاتحاد السكندري

وعن سعر اشتراك نادي الاتحاد فإن رسوم العضوية بالمركز الرئيسي في الشاطبي تصل إلى 150 ألف جنيه، بالإضافة الرسوم الإدارية.

اشتراك نادي الزمالك

أما عن عضوية نادي الزمالك فقد أعلن في وقت سابق، أن أسعار العضوية للمؤهل العالي 180 ألف جنيه، وللمتوسط 210 آلاف جنيه، ودون المؤهل 240 ألف جنيه، بالإضافة إلى العضويات الاستثنائية وهي بحوالي 80 ألف جنيه.

سعر اشتراك نادي سموحة

ووصل سعر عضوية نادي سموحة فرع برج العرب إلى 150 ألف جنيه.