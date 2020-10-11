أخبار البنوك.. تفاصيل قرض اشتراك الأندية بتمويل يصل لـ200 ألف جنيه

تقدم بعض البنوك العاملة في مصر، برامج خاصة لتمويل اشتراكات عضوية لمختلف الأندية مثل الأهلي والزمالك ووادي دجلة وغيرها، وفقًا لشروط محددة.

وتطلب البنوك بعض الأوراق للحصول على قرض عضوية الأندية، وفي مقدمتها مفردات المرتب، أو شهادة إثبات دخل، كما أنها تطالب العميل، بالتوقيع على تفويض للبنك بإسقاط عضويته في حالة تخلفه عن سداد القسط الشهري أكثر من 3 أشهر.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها يوميًا، مجموعة من البنوك التي تقدم قروض اشتراكات الأندية على النحو التالي:

بنك مصر

يقدم البنك، قروضًا لتمويل اشتراكات الأندية بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه، بشرط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا عند استحقاق القرض، وفقًا لنوع برنامج التمويل، وتصل مدة تمويل إلى 120 شهرا، كما يمنح العميل وثيقة تأمين على الحياة طول فترة القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق حديث على مقر إقامة العميل.

- خطاب ترشيح قبول عضوية العميل بالنادي.

- شهادة مفردات الراتب الشهري بالنسبة للموظفين.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).

- صورة البطاقة الضريبية بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة.

- صورة ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري عن ذات الشهر بالنسبة للأعمال الحرة.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

بنك البركة

- يمنح البنك برنامج لتمويل اشتراكات عضوية الأندية يصل إلى 200 ألف جنيه مع سداد مقدم 10% من قيمة التمويل.

- الحد الأدنى للدخل 3000 جنيه، فيما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج، فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5000 جنيه.

- القسط الشهري لا يزيد عن 50% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع (الضرائب والتأمينات الاجتماعية).

- تصل مدة السداد حتى 5 سنوات (60 شهر).

- إصدار شيك مصرفي لصالح النادي.

- إمكانية التمويل بدون تحويل راتب.

- يقوم البنك بدفع جائزة في حالة السداد المبكر.

الأوراق المطلوبة:

- مفردات مرتب.

- استيفاء ضامن.

- وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد + شيكات.

- استيفاء عرض سعر من النادي متضمن قيمة الاشتراك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- إيصال مرافق حديث كهربا + غاز أو تليفون.

بنك Saib

يوفر البنك خدمة تمويل قروض اشتراك الأندية للنادي الأهلي ونادي بيجاسوس ونادي إيزي سبورتس، ونادي بلاك بول فقط.

وتصل نسبة التمويل للنادي الأهلي 90% من قيمة العضوية بحد أقصى 100 ألف جنيه بضمان المرتب بالنسبة للموظفين أو مكان العمل بالنسبة لأصحاب المهن الحرة صاحب، وتصل نسبة السداد من سنة لـ5 سنوات بنسبة فائدة 16.32% متناقصة و1.5% مصاريف إدرية.

أما الحد الأقصى لعضوية نادي إيزي سبورت 40 ألف جنيه بنسبة فايدة 17.13 % متناقصة.

بينما يصل الحد الأقصى للتمويل لعضوية نادي "بيجاسوس" 100 ألف جنيه بنسبة فائدة 16.96% متناقصة.

ويصل الحد الأقصى للتمويل لنادي بلاك بول 48 ألف جنيه بنسبة فائدة 18.32% متناقصة.

الأوراق المطلوبة للتمويل:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- وصل مرافق حديث.

- شهادة دخل حديثة.

- سجل تجاري وبطاقة ضريبية ورخصة مزاولة مهنة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.

كارنيه محاسب قانوني وشهادة دخل مثبتة من المحاسب القانوني.