خطة الدولة الشاملة لمكافحة كورونا وتوفير اللقاحات.. الأولوية للأكثر تأثرا

بذلت الدولة المصرية جهوداً مضنية لتسريع وتيرة تلقي المواطنين اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا، خاصة العاملين في القطاع الصحي والفئات الأكثر تأثرا، من خلال استراتيجية علمية تعتمد على الانتشار الواسع لمراكز تلقي اللقاح الثابتة والمتنقلة، فضلا عن التكامل بين الجهات المعنية من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين، إلى جانب سعي المنظومة الصحية في مصر لتوطين صناعة اللقاحات ونقل التكنولوجيا المعتمدة الخاصة بها، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي، وأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتصدير اللقاحات ودعم دول الجوار.

خطة الدولة الشاملة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات

وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو بعنوان «خطة الدولة الشاملة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات»، حيث أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال لقائه في الفيديو، إلى حرص الدولة على توفير اللقاحات للمواطنين، بتوجيه من القيادة السياسية، ما تمثّل في التعاقد مع الشركات المصنعة، ومراعاة التركيز على الفئات الأكثر تأثرا، وهم أصحاب الأمراض المزمنة والطواقم الطبية.

خطة الوصول للفئات المستهدفة لتطعيم كورونا

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ خطة الوصول للفئات المستهدفة، اعتمدت في البداية على توفير مراكز ثابتة للتلقيح، قبل الانتقال إلى مرحلة توفير مراكز تلقيح في أماكن التجمعات مثل متاجر التسوق، ومحطات مترو الأنفاق، والقطارات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خلال لقائه في الفيديو، أنّ اللقاح آمن لجميع الفئات بما فيها السيدة الحامل والمرضع، حيث يساعدهن على مقاومة الفيروس في مراحل ضعف المناعة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى نجاح الدولة في توفير اللقاحات للأطفال من عمر 12 عاما.

جرعات تحفيزية لتعزيز المناعة

وشدد على ضرورة تلقي المواطنين الجرعة التحفيزية، في ظل انتشار متحورات الفيروس، نظرا لدورها المهم في التقليل من معدلات الوفاة بشكل كبير، وخفض نسب الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات، مضيفاً أن هيئة الدواء المصرية وافقت على عقار "مولنوبيرافير"، والذي يؤخذ في بداية المرض لتقليل قوة الفيروس.

واستعرض الفيديو آراء عدد من أفراد الأطقم الطبية، الذين أعربوا عن حرصهم على تلقي اللقاح كونه يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة العدوى، في حين أشاد عدد من المواطنين بجهود الدولة في توفير اللقاحات بأماكن وجودهم، وسهولة الإجراءات وسرعتها.

ركز تلقيح «محطة مصر»

وفي السياق ذاته، ثمّن العاملون في مركز تلقيح «محطة مصر»، الدور المهم الذي لعبه المركز في التواصل المباشر مع المواطنين وتيسير عملية تلقي اللقاح.

وسلّط الفيديو الضوء على جهود مصر في تصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث أشارت الدكتورة هبة والي، مدير الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» خلال لقائها في الفيديو، إلى أنّ خطوات تصنيع اللقاح المصري بدأت بالتفاوض مع الشركة الصينية الناقلة لتكنولوجيا التصنيع ثم إلى مرحلة التصنيع الكامل وتقديم المستحضر إلى الأسواق، ووصوله للمواطنين.

وكشفت مدير الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، عن بلوغ الطاقة الإنتاجية للمصنع من اللقاحات نحو 320 ألف جرعة يوميا، موضحةً أنّ الرؤية المستقبلية تهدف إلى أن تصبح مصر واحدة من المراكز التي تمد السوق المصري والأفريقي بالمستحضرات الطبية.

تكنولوجيا إنتاج اللقاحات

ولفت الفيديو إلى إعلان الدكتور تيدروس جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أنّ مصر ضمن الست دول الإفريقية التي ستحصل على تكنولوجيا متطورة لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح الفيديو آليات تلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، من خلال الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر»، والموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home.