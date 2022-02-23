رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أكرم الجوهري، مدير إدارة النظم، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة، واللواء أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسي بشركة العاصمة الإدارية.

انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة

وعرضت المهندسة راندة المنشاوي، تقريرا تفصيليا بشأن سير العمل في مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتناولت موقف تنفيذ أعمال البنية الأساسية والإنشاءات، لا سيما في مباني الحي الحكومي، في ضوء توقيتات التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، فضلاً عن تحديد الجهات المسؤولة عن أعمال الصيانة والتشغيل للمقار الحكومية، وذلك بالإضافة إلى أعمال تنفيذ شبكات المرافق، واستكمال أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام بما يليق بهذا المشروع.

وتطرقت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى موقف استكمال تنفيذ أعمال البنية المعلوماتية وشبكات الاتصالات في نطاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها عنصرا مهما ضمن أهداف إقامة هذا المشروع الذي يستهدف تطوير العمل الحكومي.

كما تناولت موقف تنفيذ مختلف المباني الخدمية الأخرى، التي توفر عناصر الجذب لاستقطاب الراغبين في السكن والعمل داخل العاصمة، بما في ذلك المرافق، والبوابات الرئيسية للعاصمة، وكافة عناصر التأمين.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم عرض تقرير حول الموقف التنفيـذي لشبكات الاتصالات بالعاصمـة الإدارية الجديـدة، تناول سير العمل في تنفيذ البنية التحتية للاتصالات بالحي الحكومي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل واختبار السنترال بمركز اتصالات الحي الحكومي (NN1)، وكذا الانتهاء من تنفيذ ربط مركز اتصالات الحي الحكومي (NN1) بجميع منشآت الحي الحكومي.

تغطية شبكات المحمول بالحي الحكومي

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ تغطية شبكات المحمول بالحي الحكومي، تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 54 صاريًا، كما يتم تعاقد شركة العاصمة الإدارية وشركة أبراج مصر على إنشاء 124 برجا تشاركيا بارتفاع 45 متراً لتوفير تغطية المحمول.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف تنفيذ أنظمة الصوتيات والمرئيات في العاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بالأحياء السكنية، وتم تخصيص قطع أراض لإنشاء أبراج تشاركية داخل الأحياء السكنية لتوفير تغطية المحمول، وتم استعراض موقف تنفيذ البنية التحتية للاتصالات بالطرق والمحاور الرئيسية في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة.