انطلاق منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب غدا

تنطلق غدا الأربعاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبدالهادي القصبي، وفقا لتصريحات أحمد قنديل المستشار الإعلامي لرئيس المنتدى.

وأكد «قنديل»، أن رئيس المنتدى أعلن استضافة مصر لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، الذي يضم 31 دولة غربية وآسيوية وإفريقية من المهتمين بقضية التنمية والسكان، وذلك عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أمس، نظرا لأهمية هذا المشروع في دعم تنمية الأسرة المصرية ومواجهة قضية الزيادة السكانية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

أبرز المتحدثين في الجلسة الافتتاحية

وأشار إلى أن أبرز المتحدثين خلال الجلسة الافتتاحية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، علاوة على عدد من المتحدثين من عدة دول مثل اليابان والسودان وليبيريا وماليزيا والأردن، وغيرها من الدول المشاركة، كما أن هناك عددا من المشاركات عبر «zoom».

الزياده السكانية أخطر من الإرهاب

وأوضح أن الاجتماع يتطرق للتكامل في عملية التنمية التي تنعكس على الأسرة من تنمية وزيادة سكانية، التي تؤثر على التعليم والصحة، وأن الزيادة السكانية قضية أكبر من أن تتحمل مسؤوليتها جهة بعينها، مشددًا على أنه يجب علينا استشعار الخطورة تجاه الأجيال المقبلة، وهي أخطر علينا من الإرهاب.

ولفت إلى أن القضية السكانية تلتهم كل معدلات التنمية في مصر، وكل الإحصاءات تُحذر من خطورة تلك القضية، مشيرًَا إلى أن أزمة الزيادة السكانية لا تنحصر في ارتفاع معدل الزيادة، ولكن في تدني خصائص السكانية سوء التوزيع الجغرافي.