البرلمان العربي: المواطن المصري شريك أساسي في إحداث التنمية المستدامة

أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال إطلاق فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اتسم بالشفافية والصراحة كعادته، مؤكدا أن حديث الرئيس حمل العديد من الرسائل أكدت ضرورة مواجهة خطر المشكلة السكانية وأبعاد هذه القضية.

تنمية الأسر المصرية

وأشار النائب الأول للبرلمان العربي في بيان، إلى أن تنمية الأسر المصرية، هو هدف من أهداف الجمهورية الجديدة وبناء وعي المواطنين، وأن تنمية الأسرة تضم في محتواها تنمية رفع مستوى الخصائص السكانية، والتي تشمل جودة التغذية، الرعاية الصحية، التعليم، وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن تحسين مستوى الأسر المصرية لا يقتصر على الحكومة فحسب، بل المواطن شريك أساسي ورئيسي لإحداث التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وطالب «عابد» جميع أجهزة الدولة بالتكاتف للوصول إلى معدل نمو سكاني منخفض، فاستمرار الأزمة السكانية فيه خطورة كبيرة على ما يتم من مشروعات قومية، وفيه خطورة كبيرة على استمرار النجاحات التي تحققها الدولة في مسيرة التنمية الاقتصادية، وبالتالي نبحث عن وسائل وأساليب غير تقليدية لمواجهة هذه المشكلة التي استمرت لعقود طويلة.

وأضاف أن الزيادة السكانية يؤثر سلبًا على مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والصحة والإسكان ومستوى المعيشة وتناقص الخدمات للمجتمع بشكل عام وللأفراد بشكل خاص والإضرار بالبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية لاسيما الأرض الزراعية ومصادر الطاقة وخفض نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والغذائية.

الزيادة السكانية

وأضاف أنه في ضوء استمرار الزيادة السكانية ستجعل المواطن لا يشعر بالإنجازات التى تقوم بها الدولة في كافة المجالات، من أجل أن يعيش حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه لم تكن أبدا مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها مسئولية يدخل فيها المواطن، متابعا: من المهم أن يدرك أنه مسئول وشريك أساسي لضبط النمو السكاني أملا في الوصول إلى معدلات زيادة سكانية تتناسب وتتوافق مع نمو الاقتصاد.