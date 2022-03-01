إنشاء مجمع خدمات ومدينة رياضية حديثة بسيدي عبدالرحمن في العلمين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ تطوير نموذجي للمصالح الحكومية في الوحدة المحلية لقرية سيدي عبدالرحمن بمركز ومدينة العلمين، منذ قليل، في جولة له رافقه خلالها المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح، والمهندس مسعد عبدالهادى الشحات رئيس مركز ومدينة العلمين، وفريق عمل صندوق تحيا مصر، لمتابعة أعمال التطوير النموذجي في سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين الذي يقيمه صندوق تحيا مصر.

إنشاء مجمعات خدمات في سيدي عبدالرحمن

قال محافظ مطروح، اليوم، إنه جار حاليا إنشاء «مجمع خدمات» في سيدي عبدالرحمن، يشمل مركزا للخدمات الحكومية، متضمنا «مكتب البريد المصري، ومكاتب الوحدة المحلية، وفرع بنك ناصر الاجتماعي، ومكتب تأمينات اجتماعية، وفرع للشهر العقاري، ومكتب تموين، ووحدة سجل مدني».

خدمات أسرية وذوي الهمم في سيدي عبدالرحمن

أضاف محافظ مطروح، أنه جار تنفيذ في قرية سيدي عبدالرحمن مركزا لخدمة المجتمع ويوفر تنمية مهارات الطفل، وأنشطة الأطفال ذوي الهمم، ومركز تخاطب، ومركز علاج طبيعي، ومركز خدمات المرأة، ومركز دعم نفسي وتصالح أسري، وحضانة دامجة، وقاعة محو أمية، ومركز تدريب وتأهيل يتضمن قاعات تدريب حرف البناء، بالإضافة إلي إنشاء مدرسة للسياحة والفنادق.

إنشاء مدينة رياضية

أشار المحافظ، إلى أن مجمع الخدمات الكبير بسيدي عبدالرحمن في العلمين يشمل أيضاً إنشاء مدينة رياضية وتحتوى على عدد 2 ملعب كرة قدم، وملعب ثلاثي، وحلبة ألعاب فردية، ومنطقة ألعاب زوجية، وحمام سباحة، وغرف تبديل ملابس، وحمامات، ومبنى إداري، وكذلك إنشاء مجمع وحدات تجارية لخدمة المترددين عليه وغيرها.

وتابع محافظ مطروح مع المسئولين عن مشروع مجمع الخدمات في سيدي عبدالرحمن وافرع الخدمات الحكومية المتنوعة، واشاد بالجهود المبذولة وسرعة تنفيذ الأعمال بجودة عالية وما يهدف اليه من مشروعات التطوير الجديدة من الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم وجميع الخدمات مدعمة باحدث الأجهزة الإلكترونية وشبكات الاتصالات.