خبير عقاري: العلمين الجديدة ستكون مركزا للتجارة العالمية بالمنطقة

قال سيف فرج، الخبير العقاري، إن مدينة العلمين الجديدة هي نواة لتكوين مجتمعات عمرانية متكاملة على طول الشريط الساحلي الغربي لمصر، حيث إن المدينة لن تكون مجرد مدينة سياحية فقط، بل ستكون مدينة تجارية وصناعية من الدرجة الأولى، وهي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي.

وأضاف «فرج»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مدينة العلمين الجديدة تم تصميمها لتكون مركزا للتجارة العالمية ليس في مصر فقط بل في منطقة الشرق الأوسط، لأنها تعد من مدن الجيل الرابع التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل في إدارة وتشغيل جميع المرافق والخدمات في المدينة.

العلمين الجديدة مؤهلها لتكون مدينة عالمية

وأوضح «فرج»، أن موقع المدينة المتميز يؤهلها إلى أن تكون مدينة عالمية من الدرجة الأولى، حيث إنها تطل على البحر الأبيض المتوسط بالقرب من خطوط الملاح العالمية، بجانب قربها من القاهرة والإسكندرية.

ونوه بأن القطار الكهربائي السريع الذي سوف يربط بين العين السخنة والعلمين الجديدة، سوف يزيد من قيمة المدينة وأهميتها لأنه يربطها مع أهم ممر ملاحي في العالم هو «قناة السويس» وميناء العين السخنة الأكبر في منطقة البحر الأحمر.

تصميم المدينة يضاهي دبي وشنغهاي

وأشار الخبير العقاري إلى أن تصميم مدينة العلمين الجديدة يضاهي مدن التجارة العالمية مثل دبي وشنغهاي ونيويورك، حيث تضم المدينة مناطق مخصصة للأنشطة السياحية مثل منطقة الأبراج الشاطئية التي بها 18 برجا، ومنطقة مال وأعمال وهي منطقة «الداون تاون» والجاري فيها أنشاء 5 أبراج منها برج أيقوني بارتفاع 250 مترا، وأربعة منها بارتفاع 200 متر.

بجانب العديد من المناطق السكنية مثل الحي اللاتيني ومنطقة الفيلات، وتحتوي المدينة على منطقة ترفيهية وهي مدينة التراثية التي بها عدد من المسارح والمحال التجارية، بالإضافة إلى المناطق الصناعية التي تقع في جنوب المدينة.