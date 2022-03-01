تفاصيل منافسات كأس العالم للرماية: العاصمة الإدارية تستضيف مشاركين من 65 دولة

انطلقت اليوم الثلاثاء ، منافسات مسدس هواء سيدات 60 طلقة ومسابقة بندقية هواء مختلط ومسابقة هواء رجال 60 طلقة ضمن فاعليات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس التي تستضيفها مصر في ميدان الرماية الجديد بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

انطلاق منافسات الرماية بمشاركة 65 دولة

وتقام بطولة كأس العالم للرماية خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 8 مارس المقبل، تحت إشراف الاتحاد المصرى للرماية برئاسة حازم حسنى ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف دول العالم حيث يشارك بها 65 دولة.

و شهدت منافسات اليوم الاول فى منافسات 10 متر تارجت اسبرنت و 10 متر بندقية ضغط هواء رجال وسيدات و مسدس هواء رجال وسيدات ناشئين وناشئات منافسة قوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس التي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

حسني: البطولة استمرار لمسلسل الانجازات الرياضة

وأعلن أحمد عمران المستشار الاعلامي لاتحاد الرماية، والمنسق العام والاعلامي للبطولة ان نتائج منافسات التارجت اسبرنت جاءت باحتكار مصر للثلاث مراكز الاولى عن طريق كريم عبد الناصر اول والميدالية الذهبية و طارق ثروت ثانى والميدالية الفضية و احمد فهيم ثالث والميدالية البرونزية بعد المنافسة الشرسة مع ألمانيا وبريطانيا وسلطنة عمان.

مصر تحصد المراكز الثلاث الأولى فى التارجت سبرنت

من جانبه أكد اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية على تضافر الجهود لإخراج البطولة فى أفضل صورة وذلك استكمالاً لسلسة النجاحات التى تحققها الدولة المصرية فى استضافة كبرى الأحداث والبطولات الدولية بفضل ما تتمتع به من مقومات وبنية تحتية رياضية مُقامة وفق المعايير الدولية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرباً عن تمنياته بتحقيق النجاح على كافة الأصعدة الإدارية والفنية واللوجستية للبطولة.

وهنأ حسني أبطال المنتخب المصرى الذين حققوا انجازا كبيرا لحصولهم علي المراكز الثلاث الأولى فى التارجت سبرنت امس، وأضاف ونأمل تحقيق انجازات جديدة فى مختلف المنافسات للتأكيد على تطور رياضة الرماية المصرية.

وكانت مصر قد حصدت أمس المراكز الثلاث الأولى فى التارجت سبرنت بعد المنافسة الشرسة مع ألمانيا وبريطانيا وسلطنة عمان.