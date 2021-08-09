الرئيس السيسي والرياضة.. «دعم وممارسة وتشجيع»

منذ 7 سنوات ومع توليه الرئاسة دومًا ما يهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم وتشجيع الرياضة بكل مجالاتها، وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات والقرارت التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية والرياضيين مع الحفاظ على مكانة مصر الدائمة في الصفوف الأولى بالمحافل والمسابقات الرياضية الدولية.

وخلال الساعات الماضية هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، فريال أشرف الحاصلة على ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020، قائلًا: «دي من أسرة مصرية جميلة، واللي حققته نجاح مصري جميل»، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني: «باسمي وباسم بكل المصريين بقول إنتي أدخلتي علينا سعادة وفرحة، مش عليا أنا بس، لأ، على كل المصريين».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يهتم فيها الرئيس السيس بالرياضة والرياضيين فقد حققت الرياضة المصرية طفرة كبيرة خلال عهده والتي تعود إلى دعمه الكبير للرياضة وممارسينها وحرصه على توفير سُبل النجاح أمام الرياضة والرياضيين بشكل عام.

ودوما ما كان يحرص الرئيس السيسي على إظهار الاحترام والتقدير للرسالة الهامة التي تقدمها الرياضة المصرية للشباب خلال استراتيجية كاملة للقيادة السياسية بمساندة مؤسساته الدولة وتقديم كافة أشكال الدعم للجهات والهيئات الرياضية مما يساعدهم على تحقيق هدف نجاح الرياضة المصرية وتقدمها في المحافل الدولية.

وأكد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، على دعم أبطال مصر الرياضيين فى كل الألعاب البطولات لتتوالى نجاحات وانتصارات الرياضة المصرية، لتعيش مصر تحت قيادة لحظات من الفرح والانتصار بما تحقق من إنجازات رياضية خلال تلك السنوات.

قانون الرياضة

وكانت من أولى الخطوات التي أتُخذت فى عهد الرئيس السيسي هو صدور قانون الرياضة الجديد، والذي انطلقت معه أفكار جديدة حينما أصر الرئيس على صدور هذا القانون لإعادة ترتيب الرياضة المصرية بالرغم من كل العوائق في محاولة لكسر القوالب الجامدة وخرج القانون إلى النور بمساندة القيادة السياسة، حتى لا تتعرض مصر لأي عقوبات رياضية دولية وتنظيم العمل الرياضي بشكل عام.

تطوير المنشأت الرياضية

كما حرص الرئيس السيسي على تطوير مئات المنشآت الرياضية من شمال إلى جنوب مصر ومن شرقها لغربها سواء من ملاعب ومراكز للشباب داخل قرى ونجوع مصر، وتطوير مركز شباب الجزيرة وتقديمه كنموذج حكومى، مؤكدًا على الحقوق الرياضية للجميع في حق اللعب والترفيه الرياضى.

ممارسة الرئيس السيسي للرياضة

ولم يتوقف اهتمام الرئيس السيسي بالرياضة على الدعم فقط، إلا أنه دومًا ما كان ممارسًا للرياضة بشكل دائم، فمن خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، قال الرئيس السيسي إنه من محبي رياضة الكاراتيه ويمارسها منذ عام 1970.

كما كانت قيادة الدراجات من الرياضات التي يحافظ الرئيس السيسي على ممارستها وظهر لأكثر من 6 مرات، بداية من العام 2014، حينما شارك في يوم رياضي ضمن «ماراثون» للدراجات والذي انطلق من الكلية الحربية بمصر الجديدة وطريق «القاهرة - الإسماعيلية» لمسافة 20 كيلومترًا، ورافقه خلالها رئيس الوزراء حينها إبراهيم محلب وعدد من الوزراء والفنانين، لتليها بعد ذلك أعوام 2016 و2017 و2018 وكان آخرها حينما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر 1 نوفمبر عام 2018، جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ مع قرب انعقاد منتدى شباب العالم، وبينهما عدة ماراثونات شارك فيها من بينها الماراثون الذي اصطحب فيه طلاب أكاديمية الشرطة عقب الانتهاء من الطابور العسكري بالأكاديمية في فبراير 2017.

ودومًا ما كان الرئيس السيسي يحث الشعب المصري على ممارسة الرياضة والإهتمام بها في حياتهم والتي تساهم في الحفاظ على صحة المصريين مما يساعد في تقدم مصر وعلوا مكانتها بين دول العالم.