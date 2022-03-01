أسعار السجائر الجديدة.. وقرار جديد لمنع التلاعب في يوليو 2022

بداية، من صباح اليوم الثلاثاء، بمطلع مارس الجاري، شهدت أسعار السجائر ارتفاعا في الأسواق، وفقا لما أعلن عنه إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في تصريحاته لـ«الوطن»، لافتا إلى أن زيادة الأسعار المعلن عنها تأتي وفقا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

ولذا تصدر البحث عن أسعار السجائر والحديث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان زيادتها اليوم، وتستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز أسعار السجائر وفق ما تم الإعلان عنه وبداية التجار والبائعين تطبيقه بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم، وهي كالتالي:

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

سجائر بوكس عبوة 10، بسعر يصل إلى المستهلك 11 جنيه ونصف.

سجائر بوكس عبوة 20 بسعر يصل إلى المستهلك ب20 جنيه.

كليوباترا سوبر عبوة 20 بسعر يصل إلى 21 جنيه.

كيلوباترا بلاك عبوة 20 بقيمة 24 جنيه.

ماتوسيان سوبر عبوة 20 بقيمة 24 جنيه.

وكانت آخر زيادة لأسعار السجائر في بداية السنة المالية الجديدة، مثلما يحدث دائما، بالتزامن مع الإعلان عن نسب الحصيلة الضريبية المستهدفة من خلال منتجات التبغ والسجائر.

إجراءات لمنع التلاعب بأسعار السجائر

ومن ناحيته، أكد إبراهيم إمبابي، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن»، أن الشركات ستبدأ في يوليو المقبل، تنفيذ القرار الصادر من قبل جهاز حماية المستهلك والذي ينص على طباعة الأسعار على علب السجائر، وهو ما يسمى بطباعة «كيو آر»، والذي يأتي منعا لتلاعب التجار، وحماية المستهلكين من جشع بعض التجار.

وتابع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن التبغ متواجد بالأسواق ولا يوجد نقص، لافتا إلى أن الشركة الشرقية للدخان أعلنت ارتفاع إيراداتها من المبيعات من منتجات التبغ بنسبة 6%.