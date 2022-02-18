شعبة الدخان: لا زيادة في أسعار السجائر.. طباعتها على «العلب» قريبا

قال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات إنّ أسعار السجائر لم ترتفع، ولا يوجد أي حديث عن زيادتها قبل نهاية العام المالي الجاري.

وأكد «الإمبابي»، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ آخر زيادة في أسعار السجائر بشكل رسمي، كانت مع بداية السنة المالية الجديدة، وهو عادة الموعد الذي يتم الإعلان فيه عن نسب الحصيلة الضريبية المستهدفة من خلال منتجات التبغ والسجائر، وشدد على أنّ الأسعار مستقرة في الوقت الحالي، وأن الأسواق لا تعاني من أي أزمات تتعلق بنقص السجائر.

طباعة الأسعار

وأكد «الإمبابي»، أن الشركات تعمل على تنفيذ القرار الخاص بطباعة الأسعار على علب السجائر بداية من يوليو المقبل، تطبيقا للاتفاق مع جهاز المستهلك، موضحًا أنّ الشركات بدأت بالفعل العمل على طباعة الـ«كيو آر»، الخاص بالأسعار، منعا لتلاعب التجار، وحماية المستهلكين من جشع بعض التجار الذين يتعمدون إضافة زيادة غير رسمية على أسعار السجائر، بشكل فردي، وبعيدا عن أعين الرقابة.

وكانت الشركة الشرقية للدخان أعلنت قبل يومين ارتفاع إيراداتها من المبيعات «سواء السجائر أو المعسل وغيرها من منتجات التبغ»، بنسبة 6%، حيث كشفت القوائم المالية للشركة عن تحقيق إيرادات بلغت 34.4 مليار جنيه خلال 6 أشهر، مقابل 32.6 مليار جنيه، في نفس الفترة المقارنة، ما يشير إلى زيادة مبيعات منتجات التبغ.

الاعتمادات المستندية

من ناحية أخرى أبدى «الإمبابي»، قلقه من تأثير قرار قصر التعامل بالاعتمادات المستندية فقط من جانب البنوك، بالنسبة للسلع المستوردة، على مصانع التبغ، موضحًا أن القرار سوف يؤدي إلى عرقلة عملية استيراد الخامات، من خلال إطالة المدة الزمنية اللازمة للاستيراد، مقارنة بآلية السداد المباشر التي يتعامل بها أغلب المستوردين مع المصدرين خارج مصر، والتي كانت تتضمن تسهيلات ائتمانية وزمنية جيدة، تسمح بمرونة كافية في عملية الاستيراد.