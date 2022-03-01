تعرف على زيادات أسعار السجائر الجديدة.. «كيلوباترا وبوكس وسوبر»

شهدت السوق المصرية زيادة في أسعار السجائر، صباح اليوم، حيث أعلن «إبراهيم إمبابي»، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات عن زيادة أسعار سجائر «كيلوباترا وبوكس وسوبر»، بقيمة جنيه واحد ابتداء من اليوم الثلاثاء.

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس وسوبر

وبدأ تجار الجملة والبائعين في الأكشاك والمحال التجارية تنفيذ قرار زيادة أسعار السجائر منذ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس2022.

رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات

وكشف «إبراهيم الإمبابي»، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ آخر زيادة في أسعار السجائر بشكل رسمي، كانت مع بداية السنة المالية الجديدة، وهو عادة الموعد الذي يتم الإعلان فيه عن نسب الحصيلة الضريبية المستهدفة من خلال منتجات التبغ والسجائر، وشدد على أنّ الأسعار مستقرة في الوقت الحالي، وأن الأسواق لا تعاني من أي أزمات تتعلق بنقص السجائر.

زيادة أسعار السجائر

وأكد رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركات تعمل على تنفيذ القرار الخاص بطباعة الأسعار على علب السجائر بداية من يوليو المقبل، تطبيقا للاتفاق مع جهاز المستهلك، موضحًا أنّ الشركات بدأت بالفعل العمل على طباعة «كيو آر»، خاص بالأسعار، منعا لتلاعب التجار، وحماية المستهلكين من جشع بعض التجار الذين يتعمدون إضافة زيادة غير رسمية على أسعار السجائر، بشكل فردي، وبعيدا عن أعين الرقابة.

الشركة الشرقية للدخان

وكانت الشركة الشرقية للدخان أعلنت عن ارتفاع إيراداتها من المبيعات سواء السجائر أو المعسل وغيرها من منتجات التبغ بنسبة 6%، حيث كشفت القوائم المالية للشركة عن تحقيق إيرادات بلغت 34.4 مليار جنيه خلال 6 أشهر، مقابل 32.6 مليار جنيه، في نفس الفترة المقارنة، ما يشير إلى زيادة مبيعات منتجات التبغ.