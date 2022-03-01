شعبة الدخان: توقعات بزيادة أسعار السجائر الأجنبية بقيمة جنيه

توقع «إبراهيم الإمبابي»، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، زيادة أسعار السجائر الأجنبية في الأسواق بقيمة جنيه، بعد قرار الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار السجائر المحلية، بداية من اليوم الثلاثاء.

وقال «الإمبابي»، إنّ السبب الأساسي لقرار تحريك الأسعار تمثل في ارتفاع أسعار الشحن بنسب غير مسبوقة، فضلا عن قرار إلغاء مستندات التحصيل وإلزام المستوردين بالعمل وفقا لآلية الاعتمادات المستندية فقط دون غيرها.

مستلزمات الإنتاج

وأضاف: «التطورات الأخيرة أسهمت في تقييد استيراد مستلزمات الإنتاج، وبالتالي تراجع مخزون الخامات اللازمة للصناعة داخل المصانع، موضحا أن المصانع تعاني من اختناقات في الإمدادات المرتبطة بالتبغ خلال الأيام الأخيرة الماضية».

وطالب باتخاذ إجراء يسهم في تسهيل عمليات استيراد مدخلات الإنتاج والخامات اللازمة للصناعة، لمنع توقف الإنتاج، أو نقص المعروض من السلع في الأسواق، مشددا على أهمية ترشيد الاستيراد، دون الإخلال أو الإضرار بالعملية الصناعية.

الأسعار الجديدة

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومباني»، أكبر منتج للسجائر في مصر، أسعار جديدة للسجائر الشعبية، التي تشمل «كليوباترا»، بكافة أنواعها، و«مونديال وبوسطن»، بقيمة جنيه لكل علبة، ويوجد في مصر 4 شركات سجائر أجنبية، على رأسها «فيليب موريس»، المنتجة لسجائر «ميريت ومارلبورو وإل إم»، وهي الشركة التي تمتلك الحصة السوقية الأكبر في سوق السجائر الأجنبية، كما تنتج «بريتيش أمريكان توباكو»، سجائر «روثمانز ولاكي سترايك»، وتنتج شركة «جابان توباكو انترناشيونال»، سجائر «وينستون وكاميل»، بينما تنتج شركة «المنصور انترناشيونال»، سجائر «ديفيدوف».

ووفقا لبيانات صادرة اليوم عن الشركة الشرقية للدخان، فإن الشركة أنتجت لأول مرة نحو 72 مليار سيجارة في العام المالي الماضي، بزيادة 17%، عن العام السابق له، وأظهرت البينات أن الشركة حققت صافي إيرادات بقيمة 18 مليار جنيه، كما تم تحقيق أكثر من 4 ملايين دولار، من حصيلة الصادرات خلال الفترة الماضية.