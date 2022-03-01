مصرع طالبين وإصابة 3 في حوادث طرق وإخماد حريق بالمنيا

لقي طالبان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، في حادثين منفصلين بالمنيا، كما سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود إندلع بمخلفات زراعية في قطعة أرض فضاء بقرية بردنوها بمركز مطاي، دون أضرار بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من عمليات النجدة باندلاع حريق بقرية بردنوها بمركز مطاي، انتقل فريق الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتبين إندلاعه بمخلفات زراعية بقطعة أرض فضاء، وتم إخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بمصرع طالبين اثنين، وإصابة 3 آخرين في حادثي سير بطرق المحافظة، حيث لقي طالب مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل، بدراجة بخارية بطريق العدوة الإقليمي في أقصي شمال المحافظة، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

مصرع طالب في حادث بالطريق الصحراوي الغربي..

وفي الحادث الثاني، لقي طالب مصرعه نتيجة وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام قرية صندفا بمركز بني مزار، ورجحت التحريات الأولية وقوع لحادث بسبب رعونة سائق الربع نقل ومحاولته التخطي بشكل خاطئ سيارات كانت أمامه في الإتجاه من قبلي لبحري، وتبين أن عدم وجود إلي مصابين في الحادث.

تم التحفظ علي السيارات وتحرير محاضر بالحوادث، وجري نقل الجثتين إلي مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادثين، كما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.