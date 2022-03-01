«سعفان»: تعيين 472 شابا وإصدار 764 شهادة قياس مستوى مهارة في المنيا

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 472 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1787 شاباً وتوفير 461 فرصة عمل منهم 2 لذوى القدرات الخاصة.

توفير 461 فرصة عمل

وقال وزير القوى العاملة إنَّ المديرية أجرت تقييما في مجال التدريب المهني لـ10 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية والمواقع الخارجية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما استخرجت 764 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وأشار وليد الإمام مدير المديرية في تقريره الشهري لوزير القوى العاملة إلى أنَّه في مجال السلامة والصحة المهنية أجرت المديرية خلال شهر يناير الماضي بالتفتيش على 490 منشأة، فضلا عن إجراء 15 حملة تفتيشية، و19 ندوة توعية (اعرف - احمي نفسك)، فضلاً عن بحث 18 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

15 حملة تفتيشية و19 ندوة توعية

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية 22 منحة مولود جديد بإجمالي 44 ألف جنيه، و3 منح زواج بـ9 آلاف جنيه، و6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بـ12 ألف جنيه، و1000 جنيه منح دورية، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ16 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 32 ألفاً و695 جنيها.

وأوضح مدير المديرية أنَّه في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1117 منشأة دوري وحملات يعمل بها 2285 عاملاً، وأسفر عن تحرير 99 محضراً وندوتين للتوعية، كما تلقت المديرية 16 شكوى عمالية، تمّ تسوية 3 منها ودياً، و4 منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء، و9 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فتشت مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي على ومتابعة 242 منشأة.