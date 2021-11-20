إنارة الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز مطاي للحد من الحوادث بالمنيا

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي بامتداد المركز حتى نهاية الحدود الإدارية للمدينة، حيث تم إجراء عملية الإحلال والتجديد لكافة الأعمدة المتهالكة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لتطوير ورفع كفاءة الطرق حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

مواصلة أعمال الإنارة

وتواصل الوحدات المحلية لمركزي مطاى أعمال الإنارة، حيث سيجري زرع أعمدة الإنارة التالفة وتغيير الكشافات التالفة أو المعطلة على امتداد الطريق وتنفيذ أعمال الصيانة.

رفع كفاءة الطرق وإجراء صيانة لأعمدة الإنارة

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بإنارة الطريق الصحراوي الشرقي، بمحيط كل مركز من مراكز المحافظة، بالإضافة للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن المواطنين، ولتفادي وقوع الحوادث على الطريق الشرقي، وتقديم كافة الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ أعمال الإنارة، مشيرًا إلى استمرار توصيل الخدمات وإجراء أعمال التطوير بجميع مراكز المحافظة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مصرع وإصابة 10 في حوادث سير متفرقة

ولقي شخص مصرعه، وأُصيب 10 آخرين، في 4 حوادث سير متفرقة، شهدتها محافظة المنيا، اليوم السبت؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وتحررت محاضر بالحوادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات العامة، وأُزيل آثار الحوادث وتم تسيير حركة المرور.

وأعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا، تنفيذ خطة إقامة مطبات صناعية بطريق مصر- أسوان الزراعي السريع أمام المدن والقرى لتقليل السرعات، والحد من الحوادث، وقال المهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق بالمنيا، إنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية، لإقامة المطبات حرصا علي سلامة المواطنين.