فحص 29 ألف تلميذ بالابتدائية بقرى المنيا ضمن مبادرة «علاج سوء التغذية»

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استكمال أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس الابتدائية، وذلك تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لتقديم كل الفحوصات الطبية والعلاجية لطلاب المدارس، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، تم فحص 29 ألفا و189 من طلبة المدارس الابتدائية في الريف، وذلك خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 20 فبراير حتى 24 فبراير 2022.

الكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا

من جانبه، أشار الدكتور أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، إلى أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية.

وتهدف المبادرة إلى الاهتمام بصحة الطلاب، من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

تجهيز 80 فريقا بمديرية الصحة لتنفيذ المبادرة

وأضاف «خليل»، أنه تم تجهيز 80 فريقا عن طريق مديرية الصحة، لتنفيذ المبادرة في الريف، وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات، مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وتطلق مديرية الصحة قوافل طبية علاجية مجانية تستهدف القرى الأكثر احتياجا، التي تبعد 15 كيلو مترا عن أقرب مستشفي عام أو مركزي، ضمن مبادرة «حياة كريمة» للاهتمام بصحة المصريين.