«العربية للتصنيع» توقع بروتوكولا لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة السيارات الكهربائية بأنواعها كافة، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، وذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل.

الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر

يأتي البروتوكول في إطار جهود مستمرة للهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بداية بمراحل التجميع وصولا إلى التصنيع المتكامل، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر.

وفي هذا السياق، أوضح التراس، الاتفاق على التكامل والتصنيع المشترك للأتوبيسات الكهربائية، إضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لتشغيل الإنتاج والإشراف ومراقبة الجودة، وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة، لافتا إلى أنّ السيارة يتوافر بها جميع اشتراطات حماية البيئة.

وأشار التراس، إلى أنّ التعاون يتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي لتتعدى نسبة 60%، وأفضل سعر بيع منافس، متابعا: «نستهدف بهذا التعاون تطوير خدمة نقل الركاب بالقاهرة الكبرى، المدن السياحية مثل مدينة شرم الشيخ، العاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الجديدة، وتقديم منظومة تشغيل وإدارة إلكترونية ذكية لخدمة النقل الجماعي، تعمل طبقا للمعايير العالمية للنقل الحضري المستدام داخل المدن، والتوسع مستقبلا لتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية والعربية».

صناعة السيارات الكهربائية

وفي سياق متصل، أكد التراس، أهمية ضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية بجميع أنواعها، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية بما يحقق صالح المستهلك، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.

من جانبه، أكد محيي الدين جيوشي، رئيس مجلس إدارة شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لثقتنا في هذا الصرح الصناعي الوطني والمتطور دائما، ما يضمن تحقيق أهدافنا المشتركة وتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية بمواصفات قياسية عالمية بنسب تصنيع محلي متزايدة ,مما يساهم في جعل السوق المصري مركزاً لتصدير الأوتوبيسات الكهربائية للأسواق الخارجية.

وشدد نائب رئيس الشركة، على أنّ شركة جيوشي تولي أهمية خاصة بتوطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية والصناعات المغذية لها، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية.