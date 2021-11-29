رئيس الهيئة العربية للتصنيع: تنظيم «إيديكس 2021» يعكس ثقة العالم بمصر

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن تنظيم مصر للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، يحمل مغزى كبير، يتمثل في ثقة العالم بهذا الوطن، كما أنه يحمل أيضًا الكثير من الدلالات، موضحًا أن النسخة الجارية بالأخص من المعرض، تتميز عن النسخة السابقة باحتوائها على الكثير من المنتجات العسكرية المصرية، التي تتسم بالجودة المتناهية.

المعرض يشهد مشاركة عالمية كبيرة

وأضاف «التراس»، في مداخلة هاتفية، اليوم، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، أن هذا المعرض يشهد حجم إقبال كبير، ومشاركة غير عادية، من شركات التسليح على مستوى 42 دولة حول العالم.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن تنظيم مصر لهذا المعرض، في ظل جائحة كورونا التي يعاني منها العالم أجمع، مؤشر قوي يوضح مدى ثقة العالم في مصر كدولة قوية، تستطيع تنظيم واحتضان كل المناسبات العالمية على مستوى كل المجالات المختلفة.

النسخة الجارية من معرض إيديكس تختلف عن الماضية

ولفت إلى أن معرض إيديكس 2021، في نسخته الثانية الجارية الآن، يختلف تماما عن النسخة الماضية، من حيث حجم المنتجات المصرية في مجال التسليح العسكري المشاركة بهذا المعرض.

وأكد أن مصر تمتلك اليوم، القدرة على إنتاج وصناعة منتجات التسليح العسكري المختلفة، مهما كان مستوى التكنولجيا المستخدم في تلك الإسلحة أو حتى إنتاجها، ومتابعا: «على الرغم من أن تكنولجيا بعض الأسحلة غير مسموح ولا مصرح بإن يتم نقلها إلى بعض المناطق».

وأشار إلى أن مصر تمتلك قدرات بشرية كبيرة على أعلى مستوى من العلم والمعرفة وعلى خبرة بكل التكنولوجيات المستخدمة في إنتاج مختلف الأسلحة، وهو ما يساعد مصر بشكل كبير في تلك الصناعة.