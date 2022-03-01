بالأيام والتواريخ.. الإجازات الرسمية للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص في رمضان

بعد أيام قليلة يبدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان الكريم، حيث سيتزامن مع مطلع شهر أبريل المقبل، وتحديدا يوم 2 أو 3 من الشهر المقبل، ويترقب العاملون بالقطاعين العام والخاص الأجازات والعطلات الرسمية التي ستتخلل الشهر الكريم وفق قوانين العمل في مصر.

أجازات وعطلات رسمية بأجر كامل

«الوطن» تستعرض من خلال التقويمين الميلادي والهجري المناسبات الدينية والوطنية التي يتصادف حلولها مع شهر رمضان المبارك، ومن خلال قرارات مجلس الوزراء الذي يعتد بهذه المناسبات ويمنح المصريين بسببها إجازات رسمية.

ومن المقرر وفقا لقوانين العمل في مصر وهي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، للعاملين المدنيين بالجهاز الاداري للدولة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ووفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، فإن العاملين سيحصلون على أجازات رسمية بأجر كامل، في 3 مناسبات خلال شهر رمضان، وهي على النحو التالي:

«تحرير سيناء وشم النسيم وعيد العمال» 3 أجازات في رمضان

- يحصل العاملون على أجازة رسمية بأجر كامل، في ذكرى الاحتفال بتحرير سيناء، يوم 25 أبريل ويوافق الاثنين 24 رمضان، والمناسبة الثانية الاحتفال بيوم شم النسيم في نفس اليوم ايضا الاثنين 25 أبريل، 24 رمضان.

- والمناسبة الثالثة وطنية، حيث يحصل العاملون في مصر على أجازة رسمية احتفالا بعيد العمال في أول مايو، الذي يوافق يوم الأحد 30 من شهر رمضان.

وبذلك يحصل المصريون، ومن بينهم العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص على 3 أيام أجازة هي شم النسيم، الاحتفال المتوارث عن المصريين القدماء، ويومي ذكري تحرير سيناء وعيد العمال وهما مناسبتان وطنيتان.

ووفقا لقوانين العمل، فإنه يحق لجهة العمل أن تُحضر العامل للعمل في أي من المناسبات الثلاث إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك، شريطة تعويضه ماليا بمنحه مثلي الأجر عن كل يوم، وفقا لراتبه الشهري، وعلى العامل الالتزام بتنفيذ ما يطلب منه مادام في إطار نصوص قوانين العمل.