أبرزها عيد العمال.. مواقف خرجت منها رسائل السيسي عن إعلاء قيمة العمل

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قيمة العمل وهو ما يتضح دائما في متابعته المستمرة للمشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة المصرية، واعتياده على التأكيد بشكل مستمر على قيمة العمل في المناسبات المختلفة، وكان آخرها اليوم، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، التي شدد خلالها على التحديات التي تمثل أهمية قصوى لنا جميعًا في تغيير واقع الحياة في مصر في كل جوانبها من خلال العمل الجاد على تحقيق التنمية الشاملة بالاعتماد على التخطيط الدقيق في إطار رؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان، هدفها الأساسي هو بناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات.

الرئيس يشدد على إعلاء قيمة العمل

ولم يكن حديث الرئيس السيسي، اليوم عن قيمة العمل هو الأول من نوعه فقد سبق وتحدث في أكثر من مناسبة عن قيمة العمل، فمنذ شهرين توجه الرئيس السيسي بكلماته في عيد العمال للطبقة العامل مؤكدًا لهم على أهمية العمل الجاد من أجل استكمال مسيرة التنمية، قائلا: «من يريد أن يجد له المكان المناسب في العصر الحديث، ينبغي أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان والتفاني في عمله، وأن يجتهد لاستيعاب ثورة المعلومات والطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في الابتكارات وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة».

إشادة بالمصريين في بناء الوطن

وفي مناسبة أخرى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في مسيرة التنمية ضرب المصريون المثل في إعلاء قيمة العمل من منطلق حرصهم على بناء وطن طابعه العزة والكرامة، وذلك على الرغم من التحديات الجسيمة.

وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية البلاد منذ 6 أعوام، ومنذ ذلك التاريخ، تحققت إنجازات عدة، في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وتنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.