التعليم العالي تبحث إمكانية التوأمة بين جامعات مصر وبوروندي فنيا وتكنولوجيا

اسـتقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، سفير جمهورية بوروندي بالقاهرة، شيخ راشد ملاشي نيراجيرا، وذلك بمقر الوزارة، حيث أكد الوزير عمق العلاقات التي تربط مصر وبوروندي في المجالات كافة، خاصة التعليمية والثقافية، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم هذه العلاقات واستمرارها، انطلاقًا من دورها التاريخي الرائد تجاه أشقائها الأفارقة.

منح دراسية لطلاب بوروندي

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين مصر وبورندي، وتبادل الزيارات بين الجانبين للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التعليم العالي، وزيادة المنح الدراسية للطلاب البورونديين للدراسة في الجامعات المصرية، وإمكانية التوأمة بين الجامعات البوروندية والمصرية خاصة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، والمشكلات التي تواجه الطلاب البورونديين، وأعرب عن استعداد مصر لتقديم سبل الدعم للمؤسسات التعليمية ببوروندي، خاصة في المجالات ذات الأولوية لتحقيق التنمية للبلاد.

ادرس في مصر

وتعهد عبدالغفار، بتذليل العقبات التي تواجه الطلاب البورونديين، في إطار البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين، وتيسير إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية، وتوفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك في ضوء مبادرة «ادرس في مصر» التي تتبناها الوزارة، والتي تهدف إلى دعم علاقات التعاون مع مختلف الدول، وتفعيل اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي الموقعة بين الجانبين.

من جانبه، أكد السفير البوروندي، عمق العلاقات التاريخية بين بوروندي ومصر في المجالات كافة، خاصة التعليم العالي، والمتمثلة في توقيع العديد من الاتفاقيات، مشيرًا إلى أنّ أول سفارة لبوروندي كانت في مصر.

ولفت إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس البوروندي إلى مصر في مارس الماضي، وشهدت توقيع عدد من البروتوكولات في مختلف المجالات، مشيدًا بدور مصر الرائد وما تقدمه من دعم ومساندة لأشقائها الأفارقة، خاصة في المجالات التعليمية، في ظل ما تتمتع به من نهضة تعليمية متميزة، انعكست على النهضة الشاملة في مصر، ومنها بناء الطرق والكباري.

وطالب السفير البوروندي، بزيادة المنح الدراسية للطلاب البورونديين للدراسة بالجامعات المصرية، وخاصة في مجالات الهندسة والطب والزراعة، وغيرها من المجالات التي من شأنها دعم مسيرة التنمية فى بوروندي، موجهًا الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحكومة المصرية على الدعم الذي توليه لطلاب جمهورية بوروندي للدراسة في مصر.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة هاجر سيف النصر، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، ومن الجانب البوروندي، إليزابيث موجيراسوني، مستشار أول بسفارة بوروندي بالقاهرة.