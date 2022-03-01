«التعليم العالي»: أطلقنا 957 قافلة متكاملة خلال 2021 ضمن «حياة كريمة»

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تقريرا مقدما من محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول جهود الجامعات المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خلال العام الماضي، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بجميع مستوياتها التعليمية، والمجتمعية، والصحية، والاقتصادية للمراكز والقرى الأكثر احتياجا بالمجتمع المصري.

نصف مليون مستفيد

وأشار التقرير إلى قيام الجامعات خلال عام 2021 بإطلاق 957 قافلة متكاملة لخدمة المجتمع المحلي في المجالات: «الصحية، البيئية، البيطرية، الاجتماعية، محو الأمية، بناء القدرات»، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، وبلغ عدد المستفيدين منها 517 ألفا و114 مواطنا.

اقرأ أيضا خبير: لا نملك رفاهية الفشل أمام الزيادة السكانية.. و«حياة كريمة» طوق النجاة

وأشاد «عبد الغفار» بدور الجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرا إلى استمرار الجامعات في إطلاق القوافل التنموية الشاملة خلال عام 2022 وفقا للخطط والبرامج التنفيذية لخدمة المجتمع التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، على هامش زيارته إلى جامعة كفر الشيخ، في 14 ديسمبر الماضي.

توطيد التعاون بين التعليم العالي والمجتمع

ذكر وزير التعليم العالي أن هذه القوافل تستهدف تقديم الخدمات: «الصحية، البيطرية، الخدمية، البيئية، الزراعية، الدورات التوعوية والتثقيفية» بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، انطلاقا من الدور الرائد للجامعات ومسؤوليتها تجاه مجتمعها، وفي ضوء الجهود الملموسة التي حققتها الجامعات خلال الفترة الماضية، ومشاركتها في مواجهة العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق عملية التنمية.

اقرأ أيضا يوستينا ثروت: «حياة كريمة» تهتم بالمرأة المعيلة وتضمن ترابطا أسريا سليما

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن استراتيجية الوزارة تعمل على توطيد التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع المحيط بها، بما يكفل تحقيق شعار الجامعة في خدمة المجتمع، وتحويل الجامعات المصرية في جميع الأقاليم إلى بيوت خبرة استشارية للمجتمع المحلي، في الشؤون: الزراعية، الاقتصادية، الثروة الحيوانية، الصناعية، التنمية البشرية، وغيرها، وذلك من منطلق الوعي الكامل بأهمية الدور الوطني المتميز للجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحقيقا لاستراتيجية مصر ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030.